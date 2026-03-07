KG 모빌리티, ISO 37001과 37301 인증 획득

KG 모빌리티(KGM)가 ISO 37001과 37301 인증을 획득하고 컴플라이언스(Compliance) 경영 시스템을 도입하며 선포식을 가졌다.

컴플라이언스 경영은 법과 윤리를 기반으로 한 준법과 윤리경영 체계를 구축해 기업 활동 전반에 걸쳐 규범을 지키며 신뢰받는 기업으로 성장하기 위한 경영방식이다.

지난 5일 평택 본사에서 진행된 선포식에는 KGM 황기영 대표이사와 노철 노동조합 위원장, 컴플라이언스 경영 책임자 전승재 경영지원본부장 그리고 한국준법진흥원 이용기 원장, 법무법인 바른 이동훈 대표 변호사를 비롯해 임직원 100여 명이 참석했으며, 대표이사의 컴플라이언스 경영 선포사를 시작으로 한국준법진흥원장의 인증서 전달 등의 순으로 진행되었다.

KGM은 컴플라이언스 경영방침을 제정하고 신고 및 조사 체계 구축과 함께 리스크 식별과 분석 및 고위험 리스크에 대한 상시 모니터링 시스템 등 관련 규정을 새롭게 정비했으며, 이사회 승인을 거쳐 CFO를 컴플라이언스 경영 책임자로 선임하는 등 지난해 10월부터 4개월여 간의 철저한 준비를 거쳐 지난 1월 말 최종 심사를 받고 관련 ISO 인증을 획득했다.

특히 KGM은 컴플라이언스 경영시스템 도입을 통해 앞으로 조직 전반의 리스크에 대한 체계적인 관리와 투명한 경영 체계 확보 그리고 부패방지 등 보다 신뢰할 수 있는 윤리경영 실현은 물론 임직원의 자발적인 참여를 통해 업무 전반의 투명성과 책임성을 더욱 강화해 나갈 계획이다.

KGM 관계자는 “법과 윤리를 기반으로 한 준법과 윤리경영 체계 구축은 신뢰 받는 기업으로 성장 발전하기 위한 기본 원칙이다”며, “단순한 제도 도입을 넘어 컴플라이언스를 경영의 기본 철학으로 확립하고 조직 문화로 정착시키기 위해 관련 규정 정비는 물론 지속적인 안내와 교육을 통해 임직원의 자발적 준법 행동과 윤리 경영 동참을 유도해 나갈 방침이다.”라고 말했다.

한편, ISO 37001은 뇌물 수수 및 부패 행위를 방지하고 윤리 경영 실현을 위해 ISO가 제정한 기준으로 공공기관과 기업 등 다양한 조직에서 리스크 관리와 함께 청렴성과 투명경영을 입증하는 수단으로 활용되고 있다.

ISO 37301은 법률, 규제, 계약 등과 관련한 법적 리스크를 예방하고 윤리적인 조직문화를 정착시키기 위해 요구되는 ‘규범준수경영시스템(컴플라이언스경영시스템)’의 국제표준이다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

