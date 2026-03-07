아이브, ‘뮤뱅’ 2주 연속 1위…통산 80관왕 달성

사진 = 아이브 공식 SNS 계정

그룹 아이브(IVE)가 음악방송 통산 80관왕이라는 대기록을 달성했다.

아이브는 6일 방송된 KBS 2TV ‘뮤직뱅크’에서 선공개 더블 타이틀곡 ‘BANG BANG(뱅뱅)’으로 3월 첫째 주 1위를 차지했다.

아이브는 정규 2집 ‘REVIVE +(리바이브 플러스)’로 ‘뮤직뱅크’에서 2주 연속 1위를 기록했다. ‘뱅뱅’으로 5관왕을, 또 다른 더블 타이틀곡 ‘BLACKHOLE(블랙홀)’로 1관왕을 추가하며 이번 활동에서만 총 6관왕을 기록했다. 이로써 아이브는 음악방송 통산 80관왕이라는 대기록을 세우게 됐다.

아이브는 소속사 스타쉽엔터테인먼트를 통해 “컴백 이후 다이브(공식 팬클럽명)와 함께 행복한 순간들을 나눌 수 있어 정말 감사하고 기쁘다”며 “항상 큰 사랑을 보내주는 다이브가 있어서 더욱 힘내서 활동하고 있는 만큼, 남은 활동도 끝까지 많은 응원 부탁드린다”고 소감을 전했다.

이어 “아이브의 음악을 사랑해주시는 모든 분들께도 다시 한 번 감사드린다”고 덧붙였다.

아이브에게 1위를 안긴 ‘뱅뱅’은 EDM과 일렉트로닉 사운드를 기반으로 한 강렬한 에너지가 돋보이는 곡으로, 중독성 강한 사운드와 직관적인 퍼포먼스로 많은 관심을 받고있다.

또 다른 더블 타이틀곡 ‘BLACKHOLE(블랙홀)’은 시네마틱한 분위기 속에서 전개되는 셔플 기반의 트랙으로, 넓게 펼쳐지는 공간감과 영화적인 사운드 텍스처가 몰입감을 극대화한 곡이다.

한편, 아이브는 7일 MBC ‘쇼! 음악중심’, 8일 SBS ‘인기가요’에 출연해 팬들과 만날 예정이다.

