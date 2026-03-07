빙속 이나현, 세계선수권 여자 500m 2차 레이스 6위… 김민선은 9위

이나현. 사진=뉴시스

김민선. 사진=뉴시스

이나현(한국체대)이 세계선수권대회에서 이틀 연속 상위권에 올랐다.

이나현은 7일 네덜란드 헤이렌베인에서 열린 2025~2026 국제빙상경기연맹(ISU) 스피드스케이팅 세계선수권대회 여자 500m 2차 레이스에서 38초000에 결승선을 통과했다. 출전 선수 25명 중 6위에 올랐다. 전날 여자 500m 1차 레이스에서 37초82로 5위에 올랐던 그는 이틀 연속 존재감을 비췄다.

함께 출전한 김민선(의정부시청)은 38초190로 9위에 올랐다. 전날 1차 레이스에서 10위에 올랐던 그는 이틀 연속 톱10에 올랐다.

함께 열린 여자 1000m 2차 레이스에서는 이나현(1분16초140)과 김민선(1분16초550)이 나란히 8, 9위에 이름을 올렸다.

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 여자 500m 금메달리스트인 빙속 여자 단거리 세계 최강 펨케 콕(네덜란드)은 이날 500m와 1000m 2차 레이스에서 모두 우승했다. 전날 1차 레이스에 이어 두 종목에서 정상을 휩쓸었다.

같은 날 열린 남자 500m에선 구경민(스포츠토토)이 34초980으로 11위에 올랐다. 남자 1000m에선 10위(1분09초210)에 올랐다. 조상혁(의정부시청·35초270)은 남자 500m 16위를 기록했다.

제닝 더 부(네덜란드·33초930)가 남자 500m 정상에 올랐다. 빙속 최강자 조던 스톨츠(미국)은 2위에 올랐다. 스톨츠는 남자 1000m에서는 1분07초260로 우승을 차지했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

