하정우, ♥차정원과 하와이 여행 비하인드…“2시간 걷더니 주저앉아”

배우 하정우가 연인 차정원과의 하와이 여행 일화를 공개하며 애정을 드러냈다.

6일 공개된 쿠팡플레이 예능 프로그램 ‘강호동네서점’에는 하정우가 첫 번째 게스트로 출연했다.

이날 MC 강호동은 “천국 냄새 안 나냐. 내가 좋아하는 말인데 ‘행복한 가정은 미리 누리는 천국’이라는 말이 있다”며 최근 화제가 된 하정우의 열애 소식을 언급했다. 이에 하정우는 “감이 왔다”며 미소를 보였다.

이어 강호동이 “요즘 행복하냐”고 묻자 하정우는 “행복하다”고 솔직하게 답했다.

평소 걷는 것을 좋아한다는 하정우의 말에 강호동이 “같이 걸으면서 예쁜 풍경도 보고 예쁜 얼굴도 보는 거냐. 같이 걷냐”고 묻자, 하정우는 “그 친구가 걷는 걸 별로 안 좋아한다”고 털어놨다.

그는 “같이 전 세계를 걷고 하이킹 트레일들을 하나하나 정복해나가고 싶었는데 걷는 걸 너무 싫어한다”고 웃으며 말했다. 이어 “한번은 하와이 여행을 갔는데 걷자고 나갔다. 그런데 2시간 걷더니 거기서 그냥 바로 주저앉더라”고 당시 상황을 전했다.

이를 들은 강호동이 “단둘이 하와이 여행?”이라고 묻자 하정우는 “단둘이 가지 부모님을 모시고 가지는 않는다”고 재치 있게 답해 웃음을 자아냈다.

한편 하정우는 지난달 4일 11세 연하의 배우 차정원과의 열애 사실을 공식 인정하며 화제를 모았다. 다만 일각에서 제기된 7월 결혼설에 대해서는 “사실무근”이라는 입장을 밝혔다.

