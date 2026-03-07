크나큰 이동원, 결국 팀 떠난다…“7년 활동 마무리하고 배우로 새 출발”

사진 = 이동원 SNS 계정

그룹 크나큰(KNK) 멤버 이동원이 팀을 떠나 배우로 새 출발 한다.

이동원은 6일 자신의 SNS를 통해 “이제 7년간의 활동을 끝으로 크나큰 멤버로서 활동을 마무리하려 한다”고 밝혔다.

그는 “회사와 긴 상의 끝에 서로의 방향이 조금 달라 이런 결정을 하게 됐다”며 “데뷔 후 지금까지 힘든 시기가 많았던 건 사실이다. 그럼에도 지금까지 버틸 수 있었던 건 그 시기를 함께 견뎌냈던 멤버들과 늘 변함없이 저희를 응원해 주고 기다려주는 팅커벨이 있었기 때문”이라고 전했다.

이어 “시간이 지나고 나이가 들며, 어쩔 수 없는 현실적인 문제와 많이 부딪혔다. 그래서 정말 길고 어려웠던 고민 끝에 팀을 탈퇴하기로 결정했다”고 설명했다.

앞으로의 계획에 대해서는 “이제 새로운 곳에서 배우로서 활동을 이어가 보려 한다”며 “지금까지 여러분께 너무 과분한 사랑을 받아왔고 받고 있지만 그 응원과 사랑에 온전히 보답하지 못한 거 같아 죄송하다”고 팬들에게 미안한 마음을 전했다.

또 “7년 전 갑자기 합류한 낯선 새 멤버를 따뜻하게 맞아주고 응원해 준 그때부터 지금까지 진심으로 감사했다”며 “이제 멀리서 멤버들과 팅커벨의 행복을 진심으로 응원하겠다”고 덧붙였다.

한편, 이동원은 2018년 12월 크나큰에 합류해 래퍼로 활동했다. 이후 드라마 ‘해피메리엔딩’, ‘코드네임B: 국밥집 요원들’, ‘사심폭발 로망스’ 등등에 출연하며 연기 활동도 병행해왔다.

