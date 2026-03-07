‘컴백 D-4’ 인어미닛, 신보 프리뷰 오픈…록 감성의 'Broken Doll'

3인조 보이그룹 인어미닛(IN A MINUTE)이 독보적 감성의 신곡으로 돌아온다.

인어미닛은 지난 6일 공식 채널을 통해 신보 'Who Do You Love? : I Need You'의 앨범 프리뷰 영상을 공개했다. 영상에는 오래된 폴라로이드 사진을 보는 듯한 디자인 속에 상처 입은 멤버들의 모습이 포착되며 궁금증을 유발했다.

이어 신곡 음원 일부가 베일을 벗으며 기대감을 고조시켰다. 로맨틱하고 감미로운 봄의 무드를 담아낸 'Who Do You Love?'를 시작으로 감성적인 기타 사운드와 멤버들의 보이스가 조화를 이루는 록 감성의 타이틀곡 'Broken Doll', 힙합 비트와 서정적 멜로디가 어우러진 '혼잣말'까지 한층 깊어진 인어미닛의 음악적 색채를 예고했다

특히 인어미닛은 이번 앨범에서도 자작곡을 통해 독보적인 음악 세계를 구축했다. 전곡 작사, 작곡을 주도한 재준을 필두로 멤버 전원이 'Who Do You Love?'의 작사에 참여해 진정성을 더했다. 이들은 '사랑'이라는 보편적인 감정을 다채로운 시각으로 해석하며 각기 다른 사랑의 순간들을 진솔하게 그려냈다.

인어미닛의 신보 'Who Do You Love? : I Need You'는 오는 11일 오후 6시 발매된다.

