BYD, ‘2세대 블레이드 배터리’ 등 공개

BYD가 전기차의 대표적인 난제로 꼽히는 충전 속도 한계와 저온 성능 저하 문제를 해결하기 위한 ‘2세대 블레이드 배터리’와 ‘FLASH 충전 기술’을 공개했다.

2세대 블레이드 배터리는 충전 속도 부문에서 세계 신기록을 경신했다. 배터리 잔량(SOC) 10%에서 70%까지 단 5분 만에 충전이 가능하며, 9분이면 97% 충전이 가능하다. 특히 영하 30도의 극한 환경에서도 20%에서 97%까지 충전하는 데 걸리는 시간이 상온 대비 단 3분 차이에 불과하다.

또한 BYD는 인프라 로드맵을 발표하며 중국 전역에 2만 개 규모의 FLASH 충전소를 구축하고, 2026년 말까지 글로벌 시장에도 본격적으로 보급할 계획이라고 밝혔다.

◆소비자와 사회가 직면한 핵심 과제: 충전 속도

전 세계 전기차 시장의 급성장에도 불구하고 소비자들은 여전히 주행거리 불만, 휴게소의 긴 충전 대기 줄, 겨울철 충전 속도 저하 등의 불편을 겪고 있다. 이는 소비자에게 심리적 스트레스를 줄 뿐만 아니라 기존 충전 인프라의 비효율적인 자원 활용과 막대한 구축 비용 문제로 이어지고 있다.

왕촨푸(Wang Chuanfu) BYD 회장은 "업계가 직면한 고질적인 과제인 느린 충전 속도와 저온 성능 문제를 반드시 해결해야 한다"며 이번 기술 개발의 의의를 강조했다.

◆2세대 블레이드 배터리: 배터리 기술의 새로운 지평

6년간 연구개발 끝에 탄생한 2세대 블레이드 배터리는 내연기관차의 주유 속도에 버금가는 충전 경험을 제공하는 것을 목표로 한다.

기존 배터리 공학계에서는 ‘급속 충전’과 ‘높은 에너지 밀도’를 동시에 달성하는 것이 어려운 난제로 꼽혀 왔다. 반면 BYD는 1세대 대비 에너지 밀도를 5% 높이면서 충전 속도 역시 획기적으로 단축하는데 성공했다. 2세대 블레이드 배터리를 탑재한 덴자(DENZA) Z9GT는 BYD의 경량화 차체 기술과 결합해 동급 최고 수준인 1,036km의 주행거리를 실현했다.

안전성 또한 놓치지 않았다. 내부 발열을 최소화하고 방열 효율을 극대화하기 위해 '리튬 이온 고속 통로(Lithium-Ion High-Speed Channel)'와 '전방위 지능형 열관리 시스템(Full-Spectrum Intelligent Thermal Management System)'을 도입했다. 이는 ‘안전이 친환경차의 진정한 사치’라는 BYD의 철학을 반영한 설계다. 2세대 블레이드 배터리는 중국 국가 표준을 상회하는 엄격한 안전 테스트를 통과하며 소비자의 신뢰를 확보했다.

◆BYD FLASH 충전: 책임감 있는 에너지 솔루션

초고속 충전을 지원하기 위해 BYD는 세계 최고 수준에 해당하는 단일 커넥터 출력 1500kW의 'FLASH 충전기'를 개발했다. 이 시스템은 대용량 에너지 저장 장치(ESS)와 결합되어, 지역 전력망에 과부하를 주지 않으면서도 전력망의 용량 제한을 극복할 수 있는 효율적인 에너지 솔루션이다.

◆사용자 경험의 재정의: FLASH 충전소

기존 공공 충전소의 고질적인 문제였던 무거운 케이블, 위생 문제, 복잡한 인증 절차 등을 해결하기 위해 FLASH 충전기에는 세계 최초의 'T자형 풀리(T-shaped pulley)' 방식이 적용됐다.

'제로 그래비티(Zero-Gravity)' 설계 덕분에 사용자는 힘을 들이지 않고도 커넥터를 차량 어느 방향으로든 연결할 수 있으며, 케이블이 바닥에 닿지 않아 청결하게 이용할 수 있다. BYD는 2026년 말까지 중국 내 2만 개의 FLASH 충전소를 건설하고 이를 일반 대중에게 전면 개방하여, 글로벌 교통의 전동화와 녹색 미래 실현을 앞당길 계획이다.

◆'세 가지 초록색 꿈': 글로벌 모빌리티 전동화 가속화

2006년 왕촨푸 회장이 제시한 '세 가지 초록색 꿈(Three Green Dreams)'은 이제 BYD의 사명이 됐다. 지난 20년간의 흔들림 없는 헌신은 오늘날 태양광-에너지저장-충전(Solar-Storage-Charging)이 통합된 FLASH 충전 기술로 결실을 맺었다.

기술로 세상을 바꾼다는 신념 아래, BYD는 2세대 블레이드 배터리와 FLASH 충전 기술로 다시 한번 미래를 재편하고 있다. BYD는 전 세계가 전기차 및 지능형 모빌리티 시대로 비약적인 전환을 이룰 수 있도록 돕고, 다음 세대를 위한 더 푸른 지구를 만들어 나가는데 앞장설 계획이다.

김재원 기자 jkim@segye.com

