“1년에 한두 번만 외출”…이소라, 5년 공백기 솔직 고백

가수 이소라가 오랜 공백기 동안의 근황과 앞으로의 활동 계획을 전했다.

6일 이소라의 유튜브 채널 ‘이소라’에는 ‘가수 이소라, 유튜브 출격 선언 | 이소라의 첫봄’ 이라는 제목의 영상이 공개됐다. 해당 영상에서 이소라는 약 5년 5개월 만에 대중 앞에 공식적으로 모습을 드러냈다.

이소라는 그동안의 근황에 대해 “집에 있었다. 그냥 집 청소하고 지냈다”며 “요즘은 제 몸을 만드는 게 관심사다. 영양제도 챙겨 먹고 음식도 제대로 먹으려고 한다. 피부과도 여러 번 다녀왔다”고 밝혔다.

집에서 간단한 운동도 하고 있다고 전했다. 그는 “집에서 팔굽혀펴기나 다리 올리기 같은 운동을 한다. 예전에는 그런 것도 안 하고 누워만 있었다”고 말해 웃음을 자아냈다.

이소라는 외출이 많지 않은 일상도 털어놨다. 그는 “밖에 잘 안 나간다. 1년에 한두 번 나가는 것 같다”며 “공연이 있을 때만 외출한다. 끝나면 바로 집으로 돌아간다”고 고백했다.

이소라는 유튜브를 시작하게 된 계기도 밝혔다. 그는 “노래하고 싶다. 생각보다 노래를 많이 하지 않은 것 같다”며 “노래를 안 하면 제 존재 이유가 없는 것 같다”고 털어놨다.

이어 “제가 노래나 방송을 하는 이유는 사람들의 마음을 위로하고 싶기 때문”이라며 “사람들의 마음이 편해졌으면 좋겠다. 사람들의 마음을 사랑에 가깝게 바꾸고 싶다”고 진심을 전했다.

또 팬들과의 소통에 대한 기대감도 드러냈다. 이소라는 “예전보다 마음이 더 열려 있다. 앞으로는 덜 까다롭게 여러분을 만날 수 있을 것 같다”고 말했다.

한편, 이소라는 1992년 ‘그대 안의 블루’로 데뷔해 ‘난 행복해’, ‘제발’, ‘바람이 분다’ 등 수많은 히트곡을 남기며 감성 보컬리스트로 큰 사랑을 받아왔다. 최근 유튜브 채널을 통해 새로운 활동을 예고하며 팬들과의 소통에 나설 예정이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

