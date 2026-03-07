방탄소년단 컴백 기대감 최고조…스포티파이 프리세이브 400만 돌파

방탄소년단의 신보를 향한 글로벌 음악팬의 뜨거운 관심이 수치로 증명되고 있다.

하이브 뮤직그룹 레이블 빅히트 뮤직에 따르면 방탄소년단의 정규 5집 ‘ARIRANG’(아리랑)이 7일 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 사전 저장(Pre-save) 400만 회를 돌파했다. 사전 저장 시작 이틀 만에 100만 회를 넘긴 데 이어 꾸준한 상승세로 400만 회를 기록했다. 신보 발매까지 남은 2주 동안 프리세이브 수치가 어디까지 올라갈지 관심이 쏠린다.

‘ARIRANG’은 지난 4일 자 스포티파이 ‘카운트다운 차트 글로벌’(Countdown Charts Global)에서 또 한 번 1위를 차지하며 7주 연속 정상을 지켰다. 이 차트는 발매를 앞둔 앨범과 싱글의 사전 저장 수치를 집계하는 지표다. 글로벌 음악팬들의 기대치를 가늠하는 기준으로 통한다.

방탄소년단은 3월 20일 오후 1시 ‘ARIRANG’을 발매하고 다음 날인 21일 오후 8시 서울 광화문 광장 일대에서 ‘BTS 컴백 라이브: ARIRANG’(BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG)을 개최한다. 이 무대는 넷플릭스를 통해 생중계돼 전 세계 리스너들이 함께 즐길 수 있다. 앞서 공개된 트레일러 영상에는 과거 콘서트장에서 울려 퍼진 아미(ARMY.팬덤명)의 함성과 경복궁을 배경으로 한 일곱 멤버의 비주얼이 담겨 기대감을 최고조로 끌어올렸다.

신보에는 ‘지금의 방탄소년단’을 느낄 수 있는 14곡이 수록된다. 타이틀곡 ‘SWIM’은 삶의 파도 속에서 멈추지 않고 헤엄쳐 나아가는 자세를 노래한다. 밀려오는 흐름을 자신만의 속도로 담담히 넘어가겠다는 의지를 ‘삶에 대한 사랑’으로 풀었다. RM이 작사 전반을 맡아 곡의 메시지에 진정성을 더한다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

