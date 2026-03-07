‘쇼미12’ 여전한 음원 화력…멜론 핫100 전곡 차트인, 지코X크러쉬 상위권

‘쇼미더머니12’가 첫 음원으로 전곡 차트인에 성공하며 존재감을 입증했다.

6일 공개된 Mnet ‘쇼미더머니12’ 음원 미션곡들이 발매 직후 멜론, 벅스, 지니 등 국내 주요 음원 차트에 진입하며 뜨거운 반응을 얻고 있다.

지난 5일 ‘쇼미더머니12’ 8회 방송에서는 네 팀의 래퍼들의 음원 미션 무대가 베일을 벗으며 단숨에 시청자들의 눈과 귀를 사로잡았다. 힙합 팬들의 열띤 관심 속 6일 발매된 ‘쇼미더머니 12 Episode 1’ 앨범에는 'No Manners (feat. 박재범) (Prod. by Lil Moshpit)', ‘Money Checks (Prod. by Hukky Shibaseki)’, '싹 (feat. 로꼬) (Prod. by GRAY)', 'TICK TOCK' (feat. ZICO) (Prod. by ZICO, Crush)' 4곡이 담겼다.

특히 멜론에서는 HOT100(발매 30일·발매 100일) 차트에서 앨범 수록곡 전곡이 차트인에 성공하는 쾌거를 달성했다. 그 중에서도 지코·크러쉬 팀의 ‘TICK TOCK’은 멜론 HOT100(발매 30일) 기준 3위에 랭크되며 선두를 달렸고, 음원 미션곡들 전부 10위권 내에 이름을 올리며 흥행 청신호를 켰다.

멜론 TOP100에도 안착했다. 지코·크러쉬 팀의 ‘TICK TOCK’과 제이통·허키 시바세키 팀의 ‘Money Checks’, 그레이·로꼬 팀의 ‘싹’은 TOP100 차트인으로 저력을 보여주며 기대감을 높였다.

‘쇼미더머니12’는 지난 5일 방송에서 음원 미션을 통해 총 16명의 생존자를 확정했다. 노선, 디케이, 영슈러, 옥시노바가 ‘쇼미더머니12’에서 여정을 마무리한 가운데, 방송 말미에는 팀 디스 미션을 예고하며 긴장감을 더하고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

