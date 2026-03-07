[SW포토] DJ 미키 바이오닉(MIKY BIONIC) 동계패럴림픽 축하공연

6일(현지시간) 이탈리아 아레나 디 베로나에서 열린 2026 밀라노 코르티나 동계패럴림픽 개회식에서 DJ 미키 바이오닉(MIKY BIONIC)이 축하공연을 하고 있다. 베로나=김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.com 2026.03.07.
김용학 기자 yhkim@sportsworldi.com
[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]
입력 : 2026-03-07 08:52:59 수정 : 2026-03-07 08:52:59
인쇄 글씨 크기 선택 가장 작은 크기 글자 한 단계 작은 크기 글자 기본 크기 글자 한 단계 큰 크기 글자 가장 큰 크기 글자
6일(현지시간) 이탈리아 아레나 디 베로나에서 열린 2026 밀라노 코르티나 동계패럴림픽 개회식에서 DJ 미키 바이오닉(MIKY BIONIC)이 축하공연을 하고 있다. 베로나=김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.com 2026.03.07.
[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]