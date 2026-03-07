스포츠월드

[SW포토] 동계패럴림픽 자랑스러운 대한민국 선수단 입장

입력 : 2026-03-07 07:55:22 수정 : 2026-03-07 07:55:21

6일(현지시간) 이탈리아 아레나 디 베로나에서 열린 2026 밀라노 코르티나 동계패림픽 개회식에서 한국 선수단(양오열 선수단장, 전선주 총감독, 스노보드 이충민, 알파인스키 박채이)이 입장하고 있다. 2026.03.07. 베로나=사진공동취재단
 6일(현지시간) 이탈리아 아레나 디 베로나에서 열린 2026 밀라노 코르티나 동계패럴림픽 개회식에서 한국 선수단(양오열 선수단장, 전선주 총감독, 스노보드 이충민, 알파인스키 박채이)이 입장하고 있다. 베로나=김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.com 2026.03.07.

 

한국 선수단(양오열 선수단장, 전선주 총감독, 스노보드 이충민, 알파인스키 박채이)이 입장을 기다리며 밝게 인사를 하고 있다.
