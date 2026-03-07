백화점 1층에 뜬 다이어트 실험실… 쥬비스 팝업 첫날부터 북적

쥬비스다이어트는 서울 현대백화점 목동점에서 브랜드 첫 팝업 ‘다이어트 랩’의 문을 열고 본격적인 운영에 들어갔다고 7일 밝혔다.

이번 팝업은 지난 6일부터 오는 19일까지 2주간 진행된다. 백화점 1층의 ‘다이어트 랩 메인 팝업 존’(DIET LAB)과 7층 ‘보타닉 랩’(BOTANIC LAB) 두 공간에서 각각 다른 콘셉트로 운영된다. 이번 팝업은 ‘건강한 감량’이라는 브랜드 철학을 보다 직관적으로 전달하는 것에 초점이 맞춰져 있다.

쥬비스다이어트는 단순한 체중 수치 중심의 다이어트가 아닌, 몸과 환경을 함께 고려한 데이터 기반 분석과 개인 맞춤 관리 시스템을 통해 감량 이후 유지와 컨디션 개선 및 바디부스팅까지 고려하는 통합 관리 방식을 선보인다.

쥬비스 측에 따르면 이번 팝업은 사전 이벤트 단계부터 1000여 건에 달하는 문의가 이어져 시작 전부터 기대감을 모았다.

쥬비스다이어트 관계자는 “24년 노하우와 데이터 기반으로 제공하는 쥬비스의 건강한 감량 관리를 직접 경험할 수 있도록 기획한 공간에 방문객의 반응이 뜨겁다”며 “건강한 감량에 대한 관심이 높다는 것을 다시 한번 체감했다. 자신에게 맞는 방법을 모른 채 건강을 담보로 급격한 감량을 시도하는 분들이 많은 것으로 안다. 이번 팝업이 그런 분들에게 도움을 드릴 수 있는 좋은 기회가 되길 바라는 마음”이라고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

