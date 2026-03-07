KT, 14일 ‘프런티어즈 데이’ 진행

사진=KT소닉붐 제공

프로농구 KT는 14일 수원 KT 소닉붐 아레나에서 열리는 SK와의 홈경기에서 ‘프런티어즈 데이’(이하 ‘프티 데이’)를 진행한다.

‘프티 데이’는 한 시즌 동안 콘텐츠 제작, 홈 경기 운영 보조, 팬 참여 프로그램 기획 등 구단의 실무를 체험해온 대학생 마케터 ‘프런티어즈’ 가 직접 기획한 홈 이벤트다.

선수와 팬들이 고등학교 농구부 선후배가 되는 ‘소닉고등학교 농구부’ 콘셉트로 진행되는 이번 행사는 세대 구분 없이 함께 농구를 즐길 수 있도록 기획되었다.

경기 전 포토존, ‘소닉고등학교’ 드래프트 컴바인부터, 홈 경기 티켓유니폼 등 다양한 경품이 제공되는 럭키드로우까지 다양한 이벤트들이 마련되어 있다.

이날 R3 구역 좌석을 구매한 관람객에게는 선수단이 직접 디자인에 참여한 한정판 굿즈를 증정할 예정이다. 자세한 내용은 KT소닉붐 인스타그램 게시물을 통해 확인할 수 있다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

