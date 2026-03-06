‘데뷔작이 천만’ 박지훈·‘5번째 천만’ 유해진…‘왕사남’ 주연진도 겹경사

영화 ‘왕과 사는 남자’가 1000만 관객을 동원하며 2026년 최고 흥행작에 등극한 가운데 촌장 엄흥도 역의 유해진, 단종 이홍위 역의 박지훈을 향한 스포트라이트가 쏟아지고 있다.

‘왕과 사는 남자’가 개봉 31일째인 오늘(6일) 오후 6시 32분경 누적 관객수 1000만 명을 돌파했다. 사극 흥행 신드롬을 일으켰던 ‘왕의 남자’, ‘광해, 왕이 된 남자’, ‘명량’ 에 이어 역대 네 번째 사극 천만 영화에 등극한 것. 2024년 개봉한 ‘범죄도시4’ 이후 2년 만의 천만 영화 탄생이다.

영화는 1457년 청령포, 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장과 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕의 이야기다. 천만 관객 돌파는 영화의 주역들에게도 깊은 의미를 더한다.

광천골 촌장 엄흥도 역으로 열연을 펼친 유해진은 무려 다섯 번째 천만 영화라는 기록을 달성했으며, 권력자 한명회 역의 유지태는 배우 인생 첫 천만 영화라는 의미 있는 기록을 남겼다. 뿐만 아니라, 왕위에서 쫓겨난 어린 선왕 이홍위 역으로 수많은 이들의 마음을 울린 박지훈은 첫 상업영화 데뷔작으로 천만 영화를 달성한 배우로 등극했다.

N차 관람을 부르는 배우들의 몰입도 높은 열연과 가슴 뜨거운 감동을 향한 극찬이 쏟아지고 있다. 식을 줄 모르는 관객들의 사랑에 힘입어 천만 고지를 넘어선 ‘왕과 사는 남자’의 흥행 기록에 기대가 모인다.

