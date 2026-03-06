“쇄골 라인 실화?”…블랙핑크 로제, 파리서 드러난 압도적 몸매

사진 = 로제 SNS 계정

그룹 블랙핑크 로제가 독보적인 몸매 라인으로 눈길을 끌었다.

로제는 6일 자신의 SNS에 “또 한 번 놀라운 쇼였다. 아름다운 쇼를 보여준 안토니 바카렐로와 생로랑에게 축하를 전한다”는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진에는 한 명품 브랜드 쇼에 참석한 로제의 모습이 담겼다. 라임 그린 컬러의 오프숄더 미니 드레스를 입은 로제는 가녀린 어깨와 깊은 쇄골 라인을 드러내며 시선을 사로잡았다.

특히 오프숄더 디자인과 어우러진 직각 어깨 라인, 길게 뻗은 목선이 로제 특유의 우아한 분위기를 더욱 돋보이게 했다. 여기에 금발 헤어와 또렷한 이목구비가 더해지며 현장 분위기를 압도했다.

파리 패션위크 현장에서 공개된 이번 스타일링은 로제만의 세련된 패션 감각을 다시 한 번 보여주며 글로벌 팬들의 뜨거운 반응을 얻었다.

한편 로제가 속한 블랙핑크는 지난달 27일 세 번째 미니앨범 ‘DEADLINE’을 발매했다.

