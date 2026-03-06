결혼정보회사 듀오, 신혼부부 1000명 대상 조사 ‘결혼비용 보고서’ 공개

사진=듀오

결혼정보회사 듀오(대표 박수경)가 최근 2년 내 결혼한 신혼부부 1000명을 대상으로 실시한 ‘결혼비용 보고서’를 공개했다고 6일 밝혔다.

조사 결과 신혼부부가 부담한 평균 결혼비용은 3억 8113만원으로 집계됐다.

항목별로는 주택 3억 2201만원, 혼수 1445만원, 예식홀 1460만원, 신혼여행 763만원, 예단 1030만원, 예물 588만원, 웨딩패키지(스튜디오·드레스·메이크업) 471만원, 이바지 155만원으로 나타났다. 특히 신혼집 마련 비용은 전년 대비 약 2000만원 상승한 3억 2201만원으로, 서울이 3억 8464만원으로 가장 높았고, 수도권 3억 2158만원, 영남 2억 8369만원, 호남 2억 5418만원, 충청 2억 9399만원, 강원 2억 2233만원 순으로 집계됐다.

결혼 비용 부담률은 남성 59.4%, 여성 40.6%였으며 주택 비용만 놓고 보면 남성 62.5%, 여성 37.5% 수준이었다. 신혼집 점유 형태는 자가가 41.1%로 가장 많았고, 전세 40.4%, 월세 9.3%, 반전세 6%로 조사됐다. 주택 유형은 아파트가 81.7%로 압도적으로 많았으며, 빌라 8.7%, 오피스텔 5.3%, 일반 주택 4.3% 순이었다. 지역별로는 영남·충청·호남은 아파트, 서울은 빌라를 신혼집으로 선택하는 비중이 상대적으로 높았다.

주택을 제외한 결혼 준비 비용은 평균 5912만원이었다. 예식홀과 웨딩패키지를 합친 예식비용은 1931만원, 혼수·신혼여행·예단·예물·이바지를 합친 기타 비용은 3981만원으로 나타났다. 신혼여행 비용은 1030만원으로 전년 대비 6.7% 증가했으며, 1000만원 이상 고비용 허니문 비중이 늘어난 반면 저비용 허니문은 감소했다.

신혼부부가 주택을 제외하고 가장 많이 지출한 항목은 예식홀(37.2%)과 혼수(33.8%), 신혼여행(19.6%) 순이었으며, 비용을 줄이고 싶은 항목으로는 남성은 웨딩패키지(30%), 이바지(17.4%), 예물(14.8%)를, 여성은 이바지(33.4%), 예단(21.4%), 웨딩패키지(18.6%)를 꼽았다. 비용 절감이 어려운 이유로는 ‘고착화된 결혼 절차’(40.6%)와 ‘양가 부모님의 전통적 사고방식’(26.3%)이 주요 요인으로 작용했다.

혼수에서 가장 중요한 품목으로는 침대(97.5%), 냉장고(85.9%), 청소기(46.9%)가 꼽혔다. 또한 작은 결혼식에 대해 전체 응답자의 91.9%가 긍정적으로 평가했으며 이유로 ‘비용 절감’(44.4%)과 ‘개성 있는 결혼식’(20.6%), ‘프라이빗한 결혼식’(17.3%) 순이었다. 예상 비용은 평균 895만원으로 실제 예식비용 1931만원 대비 약 1036만원을 절약할 수 있는 수준이었다. 전체 신혼부부의 59.6%는 “다시 결혼식을 준비한다면 비용을 최소화하겠다”고 답했다.

부모 도움 없이 자립 결혼이 가능하다고 본 응답자는 49%였고 일부 도움으로 가능하다는 응답 22%, 대부분 도움 필요 19.2%, 절대 불가능 9.8%로 나타났다. 특히 ‘절대 불가능’ 응답은 전년 대비 감소했다.

결혼정보업체 듀오 관계자는 “최근 신혼부부들은 예식을 생략하거나 전·월세로 신혼을 시작하는 등 현실적인 선택을 하는 경우가 늘고 있다”며 “과거처럼 사회적 기준이나 형식에 맞추기보다는, 두 사람의 생활 방식과 가치관에 맞춘 결혼 준비가 확대되는 추세”라고 말했다. 이어 “결혼은 어떻게 시작하느냐보다 함께 살아가며 서로의 가치관을 이해하고 조율하는 과정이 중요하다”고 덧붙였다.

조사는 2025년 11월 4일부터 12일까지 최근 2년 내 결혼한 신혼부부 1000명(남성 500명, 여성 500명)을 대상으로 (주)마크로밀엠브레인에 의뢰해 진행됐으며 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.10%p다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]