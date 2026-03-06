‘러브포비아’ 연우♥김현진 드디어 키스 엔딩…또다른 위기 예고 [TV핫스팟]

연우와 김현진이 달콤한 입맞춤으로 서로의 진심을 확인했다.

지난 5일(목) 밤 11시 U+모바일tv와 라이프타임(Lifetime)을 통해 공개된 드라마 ‘러브포비아’(극본 이세령/감독 왕혜령/제작 위매드) 5회에서는 윤비아(연우 분)가 자신을 향한 한선호(김현진 분)의 사랑을 받아들이며 시청자들의 심박수를 폭발시켰다.

어제 방송에서 윤비아는 한선호의 손을 잡고 포미 버전 2 체험판 공개를 성공적으로 마쳤고 나아가 ‘잇츠유’ 직원들과 첫 회식까지 하며 자신을 가둬두던 벽을 조금씩 무너뜨리는 성장을 보였다. 그러나 평화도 잠시, 윤비아와 한선호를 날카롭게 주시하는 정체불명의 시선이 포착되며 긴장감 넘치는 전개가 예고됐다.

그런가 하면 한선호는 신유경(김소하 분)에게 윤비아를 좋아하는 사실을 들켜 당황했다. 윤비아의 눈에 들기 위해 신유경의 조언에 따르는 한선호의 고군분투는 보는 이들의 웃음을 자아냈다. 여기에 한백호(최병찬 분)가 한선호와 신유경의 관계를 오해한 나머지 자신도 유경을 좋아한다고 깜짝 고백을 던지며 극의 코믹한 분위기를 견인했다.

한선호는 자신의 작전이 통하지 않자 윤비아를 졸졸 따라다니는 정공법을 택했다. 윤비아는 자신을 살뜰히 챙기며 평범한 일상을 함께 해주는 한선호에게 서서히 마음이 흔들리기 시작했다. 자신이 윤비아의 엄마 양선애(임지은 분)와 도서관에서 우정을 쌓았다는 과거를 숨기고 있는 한선호는 “예전에 나도 누구한테 도움을 받은 적이 있어요. 덕분에 숨어있지 않고 밖으로 나올 수 있었고. 그때 그 빚을 윤비아씨한테 갚으려고요”라는 진심 어린 고백을 전해 뭉클함을 선사했다.

두 사람의 로맨스가 급물살을 타는 사이 ‘잇츠유’를 향한 위협은 코앞으로 다가왔다. 흉측하게 망가진 인형을 선물 받은 윤비아는 침입자의 존재를 알게 됐으나 불안한 상황 속에서도 설재희(조윤서 분)가 고쳐준 스마트 워치를 거절하며 홀로서기를 선언했다. 이에 설재희는 “그 사람이 나처럼 네 옆에 평생 있어 줄 수 있는 것도 아니잖아”라며 서운한 기색을 드러냈지만 이내 “그 사람(한선호) 때문에 네가 조금이라도 편해진 거지?”라며 애써 마음을 숨겼다.

의문의 존재로부터 위협당하는 윤비아가 걱정된 한선호는 그녀를 집까지 데려다줬다. 윤비아는 고마운 마음을 담아 그를 집으로 초대해 그녀의 진솔한 속내를 털어놓았다. 한선호는 그녀의 손목에 시계를 그려주며 “언젠가 내가 옆에 같이 못 있어도 걱정 마요, 나 대신 이게 비아씨를 지켜줄 테니까, 괜찮을 거예요”라고 다정히 말했다. 묘한 기류 속에 장난을 주고받던 두 사람은 마침내 달콤한 키스를 나눴다. 그러나 같은 시각 ‘잇츠유’ 직원 강산(한규민 분)이 포미 이용자를 찾아가는 모습이 그려지며 윤비아와 한선호에게 또 다른 위기가 찾아올 것을 예고했고 눈을 뗄 수 없는 전개를 기대케 했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

