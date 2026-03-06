“스포츠로 전하는 마음 건강” 안산그리너스, 정신건강복지센터와 CSR 협약

사진=안산그리너스FC 제공

안산그리너스FC가 안산시정신건강복지센터와 지역사회 정신건강 증진을 위한 CSR 스폰서십 업무협약을 체결했다.

1997년에 개소한 안산시정신건강복지센터는 안산시민의 정신건강 증진과 정신질환 예방, 정신장애인의 재활 및 사회복귀를 지원하기 위해 다양한 정신건강 서비스를 제공하는 전문 기관이다.

양 기관은 이번 협약에 따라 스포츠와 정신건강분야의 협력을 통해 지속가능한 사회공헌 체계를 구축하고, 양 기관이 지역 사회에서 수행하는 사회적 가치와 공공성을 확산하기 위해 상호 협력한다.

안산시정신건강복지센터는 구단 광고 후원과 함께 정신건강 인식 개선 활동과 연계한 프로그램을 운영할 예정이다. 또한, 선수단을 대상으로 한 심리교육과 홈경기 관람객을 위한 스트레스 측정 프로그램 등 참여형 정신건강 캠페인도 함께 추진할 계획이다.

안산시정신건강복지센터 신철민 센터장은 “정신건강은 삶의 질을 좌우하는 중요한 요소이지만 여전히 많은 관심과 접근성 확대가 필요한 분야”라며 “안산그리너스FC와의 협력을 통해 시민들이 보다 자연스럽게 정신건강 정보를 접하고 관심을 가질 수 있도록 노력하겠다”고 협약 소감을 전했다.

이어 안산 김정택 단장은 “스포츠는 지역사회와 시민들에게 긍정적인 영향을 전할 수 있는 중요한 플랫폼”이라며 “이번 협약을 계기로 구단이 지역사회 정신건강 증진에 기여할 수 있는 다양한 활동을 이어가겠다”고 말했다.

양 기관은 앞으로도 긴밀한 협력을 바탕으로 지역사회 정신건강 증진과 인식 개선을 위한 다양한 프로그램을 확대해 나갈 계획이다. 특히 안산시정신건강복지센터는 오는 8일(일) 안산의 2026시즌 홈 개막전에서 장외 이벤트 부스를 운영하며 시민들과 직접 만나 정신건강 인식 개선 캠페인을 시작할 예정이다.

