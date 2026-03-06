하이브로, 단일 IP 14년 운영 비결 공개…‘드래곤빌리지’ 생존 전략 발표

하이브로 원세연 대표, 2026 AI & 게임산업 포럼 발표 사진. 이미지=하이브로

모바일 게임 ‘드래곤빌리지’를 개발한 하이브로(대표 원세연)가 지난 발표는 2월 27일 서울 강남 플랫폼엘에서 열린 ‘2026 AI & 게임산업 포럼’에서 단일 IP를 14년 동안 운영해 온 경험과 생존 전략을 공개했다고 6일 밝혔다.

이날 원세연 대표는 “어떻게 성공했는가보다 왜 망하지 않았는가를 이야기하고 싶다”는 말로 강연을 시작했다. 그는 “게임 업계에서 하나의 게임이 살아남는 평균 기간이 1~3년에 불과하다”며 “오래 버티는 기업은 단순한 열정보다 선택의 기준이 다르다”고 설명했다. 이어 하이브로가 지난 14년 동안 유지해 온 운영 원칙을 세 가지로 소개했다.

첫 번째 원칙은 단기 성과보다 ‘관계를 남기는 선택’이었다. 하이브로는 2012년 플랫폼 중심 시장 구조 속에서도 단기적인 유통상의 이점보다 이용자와 직접 연결되는 방식을 선택했다고 밝혔다. 원 대표는 “이용자 수가 많지 않더라도 직접 목소리를 듣는 방식을 택했다”며 “매출보다 중요한 것은 이용자가 떠나지 않는 이유를 만드는 것”이라고 강조했다. 이러한 접근 방식이 유행에 흔들리지 않는 독자적인 팬덤을 만드는 기반이 됐다는 설명이다.

두 번째 원칙은 IP를 ‘브랜드’가 아닌 ‘신뢰 기반 자산’으로 바라보는 운영 방식이다. 하이브로는 IP를 단순한 마케팅 수단이 아니라 이용자 경험을 통해 축적되는 신뢰의 결과물로 인식하고 운영해 왔다. 회사에 따르면 현재 6,300종 이상의 드래곤 자산이 구축돼 있으며, 축적된 캐릭터와 세계관이 서비스 안정성을 높이는 데 기여하고 있다고 설명했다.

세 번째는 버틸 수 있는 ‘구조’를 구축하는 것이다. 원 대표는 “포기하지 않는 힘은 의지가 아니라 구조에서 나온다”며 “현금 흐름과 조직 문화, 개발 속도 등 장기적으로 버틸 수 있는 운영 구조를 만드는 것이 중요하다”고 말했다. 하이브로는 이를 위해 외부 투자에 의존하기보다 설립 이후 약 10년 동안 내부 역량을 강화하는 데 집중해 왔다고 설명했다.

이날 발표에서는 주요 성과도 함께 공개됐다. 하이브로에 따르면 ‘드래곤빌리지’ 프로젝트는 현재 일 매출 약 1억 원, 누적 다운로드 2000만 이상, 월간 활성 이용자(MAU) 100만 이상을 기록하고 있다. 또한 게임 결제가 어려운 미성년 이용자를 고려해 오프라인 카드 사업으로 이용자 접점을 확대해 왔으며 누적 5000만 팩 이상의 판매를 달성했다.

하이브로 관계자는 “도서 등 콘텐츠 확장 역시 게임 밖에서 이용자와 만나는 접점을 넓히기 위한 전략의 일환”이라고 설명했다.

하이브로는 이러한 14년의 축적을 바탕으로 연내 약 10년 만에 선보이는 신규 대작 ‘드래곤빌리지3’를 선보일 계획이다. ‘드래곤빌리지3’는 장기 서비스 과정에서 구축한 세계관과 캐릭터 자산, 팬덤을 기반으로 ‘드래곤빌리지’ IP의 다음 단계를 여는 프로젝트다. 회사는 기존 이용자에게는 더욱 깊어진 수집·성장 경험을 제공하는 동시에 신규 이용자도 자연스럽게 유입될 수 있는 서비스 구조를 마련할 계획이라고 밝혔다.

원세연 대표는 “하이브로는 ‘성공한 회사’보다 ‘버틴 회사’로 기억되고 싶다”며 “AI 시대에도 오래 살아남는 게임사는 결국 이용자와의 관계와 신뢰를 바탕으로 지속 가능한 구조를 만드는 곳”이라고 말했다.

2026 AI & 게임산업 포럼은 한국모바일게임협회 주최, 알리바바클라우드, 메가존소프트 후원으로 마련됐다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

