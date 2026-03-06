이종혁, 태국 치앙라이 첫 야간 라이딩…유튜브 ‘유난스런자덕생활’ 새 에피소드 공개

사진=스튜디오이이지지

배우 이종혁이 태국 치앙라이(เมืองเชียงราย)에서 첫 야간 라이딩에 도전하는 모습을 담은 ‘유난스런자덕생활’ 새 에피소드를 공개됐다고 6일 밝혔다.

‘유난스런자덕생활’은 이종혁이 자전거 라이딩을 경험하며 국내외를 자전거로 여행하는 콘텐츠다.

특히 이번 동계시즌에 돌입하며 LX한국국토정보공사 소속 정승화 선수와 라이딩을 했으며 이후 동계훈련도 함께하며 많은 관심을 받았다. 이후 안전한 라이딩을 위해 이종혁배우에게 맞춘 자전거피팅 후 새로 설계와 일부교체 및 교정했으며 라이딩자세, 클릿슈즈의 유격맞춤 등 X한국국토정보공사 사이클팀 소속 우승국 프로코치가 함께 출연해 라이딩 기술과 피팅을 지도한다.

이번 에피소드에서는 태국 치앙라이를 배경으로 이종혁의 자전거 ‘자덕이’ 세팅을 마무리하는 과정이 담겼다. 타이어 교체를 비롯해 포크 높이 조정, 핸들 스템 길이 변경, 바테이프 교체 등 장비를 새롭게 정비하고 안장 높이와 클릿 위치, 큐팩터 조정 등 라이딩 자세에 맞춘 피팅이 진행됐다. 무릎 각도와 발 위치 등 미세한 세팅 변화에 따라 주행 감각이 달라지는 과정도 함께 공개됐다.

피팅을 마친 뒤에는 치앙라이 도심에서의 첫 야간 라이딩, 이른바 ‘야라(야간 라이딩)’가 이어졌다. 황금빛 주황색 조명이 비추는 도로 위에서 진행된 라이딩에서 이종혁은 신호 대기와 출발, 기어 변속, 페달링 리듬 등 실제 주행 상황을 경험하며 라이딩을 이어갔다.

특히 클릿 페달에 적응하는 과정에서 발생할 수 있는 ‘클빠링(클릿 페달 미해제 넘어짐)’ 상황을 순간적인 균형 감각으로 모면하는 장면도 등장해 긴장감 있는 순간을 만들었다.

우승국 코치는 브레이킹 비율, 코너 진입 시 감속과 시야 확보, 정지 전 클릿 해제 요령 등 실제 도로 주행에서 필요한 기본 요소들을 설명하며 라이딩을 도왔다.

이종혁은 야간 라이딩을 마친 뒤 “신호등에서 클릿을 빼고 다시 끼우는 과정이 아직 익숙하지 않아 긴장되기도 했지만 새로운 경험이라 재미있었다”고 전했다.

한편 유튜브 ‘유난스런자덕생활’은 3월 5일 목요일 오후 5시 공개되며 다음 에피소드에서는 이종혁이 LX한국국토정보공사 사이클팀과 함께하는 라이딩 새로운 코스에 도전한다. 2편은 다음 주 목요일 오후 5시에 공개된다.

