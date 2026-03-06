목포시, 소비자식품위생감시원 위촉·직무교육 실시

목포시는 지난 3일 소비자식품위생감시원 27명을 새롭게 위촉하고, 위촉식과 함께 직무교육을 실시했다고 6일 밝혔다.

소비자식품위생감시원은 시민의 입장에서 식품위생 현장을 점검하고 감시하는 역할을 수행하는 제도로, 식품안전 관리의 투명성과 공정성을 높이기 위해 운영되고 있다.

이번에 위촉된 감시원들은 앞으로 2년간 ▲식품위생업소 영업자 준수사항 지도·점검 ▲식품 등의 표시기준 및 허위·과대광고 감시 ▲학교 주변 어린이 기호식품 조리·판매업소 지도점검 ▲식품안전관리 정책 홍보 및 계도 활동 등을 수행하게 된다. 이를 통해 지역 내 식품위생업소의 위생관리 수준을 향상시키고, 시민이 안심할 수 있는 먹거리 환경 조성에 기여할 예정이다.

위촉식 이후에는 감시원들의 전문성과 현장 대응 역량 강화를 위한 직무교육이 진행됐다. 교육은 감시원 활동 요령, 업종별 위생 지도·점검 방법, 식중독 예방관리, 식품위생법 주요 위반사례 등 실무 중심 내용으로 구성됐으며, 실제 현장에서 발생할 수 있는 다양한 상황에 대한 대응 능력 향상에 중점을 두었다.

목포시 관계자는 “최근 식품안전에 대한 시민들의 관심과 요구가 높아지면서 소비자식품위생감시원의 역할이 더욱 중요해지고 있다”며 “앞으로도 식품위생 관리의 투명성을 강화하고, 시민들이 신뢰할 수 있는 안전한 먹거리 환경을 조성하는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.



현정민 기자 mine04@sportsworldi.com

현정민 기자 mine04@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]