‘나솔사계’ 미스터 킴, ♥28기 순자와 열애 인정…“제가 먼저 용기 냈다”

‘나솔사계’ 미스터 킴이 ‘나는 솔로’ 28기 순자와의 열애 사실을 인정했다.

미스터 킴은 5일 유튜브 채널 ‘촌장엔터테인먼트TV’에서 진행된 SBS Plus, ENA 예능 ‘나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다’ 라이브 방송에서 28기 순자와의 열애 사실을 직접 인정했다.

이날 미스터 킴은 “이래저래 알고 계시는 거 같다”며 “말이 잘 안 떨어진다. 28기 순자와 만나고 있다”고 솔직하게 고백했다.

이어 그는 두 사람이 가까워진 계기에 대해 “제가 28기 순자와 접점이 없지 않나. 28기 영수가 소개해줬냐 그러는데, 중간에서 그런 건 아니었다”며 “28기 영수가 팝업 행사 이벤트가 있었다. 그때 저도 갔고, 28기 순자도 집이 근처라 왔다. 거기서 마주쳤다”고 설명했다.

또 “이야기를 많이 나눴고 매력을 많이 느꼈다”며 “연락을 주고받다가 제가 먼저 용기 내 이야기했다”고 전했다.

순자는 아들 한 명을 홀로 키우고 있는 돌싱이다. 이에 대해 미스터 킴은 “아이가 있는 분은 만나본 적이 없었다. 미지의 영역이었다”며 “가보지 않은 길에서 오는 걱정과 두려움이었다. 적은 나이가 아니라 쉬워 보이는 길이 아닌 길을 걸을 수 있을까 하는 게 컸다”면서도 “그 사람 하나 보고 쉽지 않은 길 한 걸음씩 걸어가 보고 있다”고 진심을 털어놨다.

순자 역시 6일 자신의 SNS를 통해 미스터 킴과 함께 찍은 사진을 공개하며 열애 사실을 인정했다.두 사람이 다정하게 얼굴을 맞댄 사진과 함께 그는 “마음에 안정감을 주는 사람이 곁에 있다는 건 제게 큰 행운이에요”라며 애정을 드러냈다.

한편 28기 순자는 1987년생으로 수학학원 강사이며, 미스터 킴은 1982년생으로 수입 키친웨어 유통기업에서 근무하는 것으로 알려졌다.

