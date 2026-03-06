대한테니스협회, 2026 KTA 대학생 기자단 ‘On Court’ 모집… 17일까지

사진=대한테니스협회 제공

대한테니스협회가 테니스 현장을 기록하고 콘텐츠를 제작할 대학생 기자단 ‘온 코트 On Court’를 모집한다. 테니스와 스포츠 미디어에 관심 있는 대학생 또는 휴학생이 대상이다.

지원 마감은 오는 17일이다. 이메일로 접수받는다. 지원서와 자기소개서, 사전 미션 기사 1편을 제출해야 한다. 선택 사항으로 포트폴리오 제출도 가능하다. 사진이나 영상 분야 지원자 경우 개인 장비 보유가 권장된다.

모집 분야는 ▲기사 작성(대회 및 행사 현장 취재와 기사 작성) 4명 ▲사진 촬영(현장 촬영과 포토 콘텐츠 제작) 3명 ▲영상 제작(영상 촬영 및 릴스 숏폼 콘텐츠 제작) 3명 등 10명이다.

기자단은 4월~12월까지 최소 5회 이상 현장 취재를 통해 대한테니스협회가 주관하는 각종 대회와 행사를 콘텐츠로 제작하는데 참여하게 된다. 기자단을 대상으로 발대식과 테니스 클리닉, 스포츠 미디어 교육 등 역량 강화 프로그램도 같이 열린다. 기자단에 참여하면 국내 테니스 대회 미디어 패스, 공식 유니폼, 취재 지원비, 수료증 등이 제공된다. 협회 홍보위원회의 평가를 거쳐 최우수 기자에게는 장학금 100만원이 지급된다.

선발 일정은 서류 발표가 오는 24일, 대면 면접이 27일, 최종 합격자 발표가 31일이다. 발대식은 4월10일 진행될 예정이다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

