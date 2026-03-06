“강요한 게 명백하다”…‘한국전서 침묵했던’ 이란 여자축구, 호주전서 국가 제창에 경례까지

이란 여자 축구대표팀이 호주와의 2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 아시안컵 조별리그 A조 2차전에 앞서 국가 제창과 함께 경례하고 있다. 사진=AP/뉴시스

불과 며칠 사이 이란 여자축구대표팀의 태도가 달라졌다. 국가 제창을 거부했던 이란이 국기에 대한 경례까지 하는 대조적인 모습을 보였다. 일각에선 정부로부터 경례를 강요받았다는 분석이 나온다.

이란은 지난 5일 호주 골드코스트 스타디움에서 열린 호주와의 2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 아시안컵 조별리그 A조 2차전에 앞서 국가를 제창하고 경례를 했다. 불과 3일 전 이란은 신상우 감독이 이끄는 한국과의 경기 전 국가가 연주되는 동안 침묵했다. 그러나 이날은 달랐다.

영국 매체 'BBC'에 따르면 이란 인터내셔널 TV 기자 알리레자 모헤비는 "이슬람 공화국 정권과 현지에서 선수단을 경호하는 보안팀이 군대식 경례를 강요한 게 명백"하다고 주장했다.

전쟁의 여파가 무섭다. 경기 시작 전 마르지예 자파리 이란 여자 축구대표팀 감독은 "당연히 우리와 완전히 단절된 가족들, 사랑하는 사람들, 이란 국민을 깊이 걱정하고 있다"고 말했다. 동석한 2006년 공격수 사라 디다르는 "이란과 이란에 있는 우리 가족들에게 일어난 일에 무척 슬프다. 좋은 소식이 가득하길 진심으로 바란다"며 눈물을 흘렸다.

한편 이란은 오는 8일 오후 6시 같은 장소에서 필리핀과 조별리그 A조 최종 3차전을 치른다. 앞선 두 경기에서 무득점으로 연패를 기록했다. 호주전에서도 0-4로 패해 승점 0에 골 득실 -7로 필리핀(승점 0·골 득실 -4)에 밀려 최하위인 4위에 머물렀다. 탈락이 매우 유력한 상태다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

