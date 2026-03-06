OK저축은행 배구단, 팬과 함께하는 ‘부산 OK 배구 뷰잉파티’ 성황리에 마쳐…오는 8일 뷰잉파티 2회차 개최 예정

사진=OK저축은행 읏맨 프로배구단 제공

OK저축은행 읏맨 프로배구단은 지난 4일 부산 부산진구 서면에 위치한 펍 ‘켈틱타이거’에서 팬과 함께하는 ‘부산 OK 배구 뷰잉파티’를 성황리에 마쳤다고 밝혔다.

이번 행사는 치열한 순위 경쟁을 치르고 있는 OK 읏맨 배구단의 봄배구 진출을 기원하며 원정경기도 함께 응원하자는 취지에서 마련됐다. 사전 신청을 통해 선발된 약 100명의 팬이 참석했으며 참가 신청을 받은 지 얼마 지나지 않아 마감이 될 정도로 뜨거운 관심을 받았다. 펍 ‘켈틱타이거’에 모인 팬들은 4일 대전 충무체육관에서 진행된 진에어 2025-2026 V-리그 남자부 6라운드 OK 읏맨 배구단과 삼성화재 경기를 함께 관람했다.

이번 행사는 프로배구단에서 최초로 개최한 뷰잉파티라는 점에서도 의미를 지닌다. 2025-2026시즌을 앞두고 부산으로 연고지를 옮기는 파격행보를 보인 OK 읏맨 배구단은 마케팅 측면에서도 선구적이면서 다양한 시도를 통해 프로배구 흥행을 위한 노력을 이어가고 있다.

뷰잉파티는 경기 시작 1시간 전부터 진행됐으며 참가 팬들에게는 OK 읏맨 배구단 응원 티셔츠와 클래퍼, 응원 짝짝이 등 응원용품을 제공했다.

팬들이 함께 즐길 수 있는 다양한 현장 프로그램도 진행됐다. 경기 전에는 ‘세트 스코어 맞히기’와 ‘첫 득점 맞히기’ 이벤트가 진행됐고 경기 중에는 치어리더와 함께하는 댄스 챌린지 OK 읏맨 배구단 홈경기 대표 즐길거리 중 하나인 ‘OK 떼창 노래방’이 진행됐다. ‘오늘의 FOM(Fan of the Match)’을 선정해 스페셜 레플리카 유니폼도 증정했으며 경기 종료 후에는 스페셜 어센틱 유니폼, 레플리카 유니폼 등 푸짐한 상품과 함께한 경품 추첨도 진행됐다.

또한 ‘전광인 세트’를 비롯해 ‘디미트로프 세트’, ‘부용찬 세트’ 등 선수 이름을 딴 메뉴를 준비해 팬들이 보다 친밀한 분위기 속에서 응원을 즐길 수 있도록 했다. OK 읏맨 배구단이 세트를 승리할 때마다 테이블당 생맥주 1잔을 제공하는 이벤트도 진행돼 큰 호응을 얻었다. 또한 세트 메뉴를 구매한 팬들을 대상으로 선수 친필 사인이 담긴 읏맨 인형을 증정하는 경품 추첨도 진행됐다.

OK 읏맨 배구단 관계자는 “홈경기뿐만 아니라 이번 뷰잉파티까지 많은 관심을 보내준 팬들에게 다시 한번 감사드린다”라며 “앞으로도 팬들과 가까이서 호흡할 수 있는 다양한 이벤트를 지속적으로 마련하겠다”라고 밝혔다.

OK 읏맨 배구단은 KB손해보험과 원정경기를 치르는 8일에도 ‘부산 OK 배구 뷰잉파티’ 2회차를 진행할 계획이다. 부산 금정구 부산대 인근에 위치한 ‘빨간코사람들’에서 진행 예정이며 구단 공식 SNS에 업로드된 신청 링크를 통해 신청 가능하다. 입장료를 먼저 입금한 순서대로 선착순 80명 신청을 6일까지 받을 예정이다. 운영시간은 경기 시작 1시간 전부터 경기 종료 후 1시간 후 까지며 이번 뷰잉파티 역시 참가한 팬들에게는 응원티셔츠와 클래퍼, 응원 짝짝이 등을 제공한다.

한편 2025-2026시즌을 앞두고 부산으로 연고지를 이전한 OK 읏맨 배구단은 성공적인 연고지 정착을 위해 시즌 중에도 부산 팬들을 위한 다양한 지역 밀착형 행사를 이어가고 있다. 지난해 12월에는 초등학교 3, 4학년 대상으로 선수단이 함께하는 배구한마당 행사를 개최했으며 올해 2월에는 부산 지역 배구 동호회 대상으로 OK 읏맨 배구단 신영철 감독이 직접 진행한 배구 클리닉 ‘신영철 감독이 간다’를 진행하기도 했다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

