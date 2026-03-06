1만3000원 헤어롤 논란에도…구혜선 ‘쿠롤’ 하루 만에 완판

사진 = 구혜선 SNS 계정

배우 구혜선이 직접 개발한 헤어롤이 출시 하루 만에 품절되며 화제를 모았다.

구혜선은 6일 자신의 SNS를 통해 “‘쿠롤(KOOROLL)’이 품절 됐습니다. 새로운 제품으로 인사드리겠습니다. 감사합니다”라는 글을 남기며 소식을 전했다.

함께 공개한 사진에는 카카오톡 선물하기에 단독 입점된 ‘쿠롤’이 품절된 모습이 담겼다. 해당 제품은 2개 세트 기준 1만6900원에 판매됐다.

앞서 '쿠롤'은 1개당 1만 3,000원(배송비 3,000원 별도), 2개 세트 2만 5,000원이라는 가격이 책정되며 관심을 모았다. 시중에서 1000원대에 판매되는 일반 헤어롤과 비교해 약 10배 이상 비싸다는 이유로 일각에서는 고가 논란도 제기됐다.

이에 대해 구혜선은 가격 형성 과정에 대해 직접 설명했다. 그는 “쿠롤은 기존 둥근 헤어롤과 다르게 80%의 플라스틱을 없앤 제품”이라며 “둥근 헤어롤이 머리카락에 엉켜 오염되는 것에 비해 쿠롤은 펼쳐서 머리카락을 쉽게 제거할 수 있으며 영구적 사용이 가능한 제품”이라고 밝혔다.

이어 “첫 제조 수량이 많지 않아 원가가 높고 이러한 이유로 현재는 가격이 높은 편이나 차츰 할인 이벤트 등을 통해 소비자가 구매에 부담을 갖지 않도록 제공할 계획”이라고 덧붙였다.

한편, 구혜선은 2002년 광고 모델로 데뷔해 시트콤 ‘논스톱5’와 드라마 ‘꽃보다 남자’ 등을 통해 큰 사랑을 받았다. 이후 학업에도 매진해 2011년 성균관대학교 예술학부 영상학과에 입학해 2024년 졸업했으며, 이후 카이스트에 진학해 벤처 사업가의 길을 모색하다 올해 1월 조기 졸업했다.

