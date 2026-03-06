‘미트3’ 유병재 대표, 대한민국 연예예술상 예총 회장상

‘미스터트롯3’ 매니지먼트를 성공적으로 이끈 유병재 대표가 제32회 ‘대한민국 연예예술상’ 예총 회장상을 수상했다.

지난달 26일~27일 이틀간 경기아트센터 대공연장에서 열린 ‘대한민국 연예예술상’ 시상식에서 유병재 대표는 예총 회장상을 수상하며 엔터테인먼트 산업 발전에 기여한 공로를 인정받았다. 유 대표는 “큰 상을 받게 되어 영광이다”며 “더 잘하라는 의미로 상을 주신 것 같다. 앞으로 아티스트들과 매니지먼트 가족들에게 더욱 힘쓰겠다”고 수상 소감을 전했다.

유병재 대표는 최근 유선수엔터테인먼트를 통해 ‘미스터트롯3’ TOP7(김용빈, 손빈아, 천록담, 춘길, 최재명, 남승민, 추혁진)에 이어 ‘미스트롯4’ TOP5(이소나, 허찬미, 홍성윤, 길려원, 윤태화)의 매니지먼트를 맡게 됐다.

또한 제이제이엔터테인먼트를 통해서 ‘미스터트롯2’ 출신 가수 나상도, ‘사랑의 미로’로 잘 알려진 최진희, ‘미스트롯4’ 채윤, ‘미스터트롯3’ 출신 남궁진·임찬, '백세인생' 이애란 등 다수의 아티스트를 성공적으로 이끌어왔다.

유 대표는 지난 2011년 KYT 엔터테인먼트 대표로 그룹 코요태의 활동을 성공적으로 이끌며 매니지먼트 역량을 입증했다. 특히 국내 트로트 시장의 저변 확대는 물론, 글로벌 활동을 아우르는 전문 매니지먼트 체계 구축에도 박차를 가할 계획이다.

