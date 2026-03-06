‘구르미 그린 달빛’ OST, 10년만에 재해석

가수 권인서와 한즈(HANZ)가 드라마 ‘구르미 그린 달빛’ OST ‘그리워 그리워서’를 듀엣 버전으로 재해석해 10년 만에 새롭게 선보인다.

권인서와 한즈(HANZ)는 오는 7일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 리메이크 신곡 ‘그리워 그리워서’를 공개한다. 이번 곡은 남녀 듀엣 버전으로 재구성된 편곡이 특징이다.

원곡이 극 중 ‘이영’과 ‘라온’의 아픈 그리움을 남녀 각각의 시점으로 풀어냈다면, 이번 리메이크는 두 인물의 감정을 한 곡 안에서 교차시키며 한층 확장된 분위기를 완성했다. 허스키하면서도 깊은 울림을 지닌 한즈의 보컬과, 파워풀하면서도 섬세한 표현력이 돋보이는 권인서의 보컬은 색다른 시너지를 예고한다.

권인서는 국내 유수대학 실용음악과에 현역 7관왕으로 합격하며 데뷔 전부터 뛰어난 실력의 보컬리스트로 주목받았다. 이후 드라마 ‘원더풀 월드’, 영화 ‘씽2게더’ OST, 권진원 X 2ONE의 ‘산 들 바람 숲’ 등에 참여하며 독보적인 음색의 가요계 유망주로 주목받았다. 2024년 11월 데뷔 싱글 ‘여전히 난 너를 찾고 있어’를 발매하며 가수로서의 본격적인 활동을 시작했다.

한즈(HANZ)는 2023년 JTBC ‘싱어게인3’에 출연해 뛰어난 가창력과 독보적인 허스키 음색으로 주목받았다. 2019년 대학가요제 은상, Mnet ‘너의 목소리가 보여 7’ 출연 등 음악적 존재감을 쌓았으며, 리메이크 음원 ‘꽃이 피고 지듯이’가 화제를 모으며 대중적 인지도를 높였다. 2024년 11월 데뷔 후 POP 장르 기반의 싱글 4곡을 발매했으며, 오는 4월 첫 EP 발매를 앞두고 있다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]