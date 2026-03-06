“출연료 3000만 원 요구?” 이수근, 2년 만 ‘개콘’ 등장…‘개콘 버린 죄’로 법정 선다

사진 = KBS 2TV ‘개그콘서트’

코미디언 이수근이 약 2년 만에 ‘개그콘서트’에 출연한다.

오는 8일 방송되는 KBS2 ‘개그콘서트’에서는 이수근이 ‘공개재판’ 코너의 피고로 등장해 색다른 웃음을 선사할 예정이다.

이수근의 ‘개그콘서트’ 출연은 2024년 4월 이후 약 2년 만이다. 당시 그는 100% 관객들의 채팅으로 진행되는 ‘챗플릭스’ 코너에서 탁월한 순발력과 명불허전 개그감을 선보였고, ‘바디언즈’에서는 몸을 사리지 않는 몸개그로 큰 웃음을 안긴 바 있다.

오랜만에 ‘개그콘서트’로 돌아온 이수근은 ‘공개재판’의 피고로 출석한다. 이수근의 죄명은 바로 ‘개그콘서트’를 버린 죄다. 하지만 이수근도 호락호락하지 않은 모습을 보여줬다는 후문이다. 판사 박준형과 검사 박성호도 꼼짝 못 하는 입담으로 웃음을 선사할 예정이다.

특히 변호사로 나선 박영진은 “이수근은 ‘개그콘서트’를 버리지 않았다. ‘개그콘서트’를 진심으로 하고 싶어 한다”며 “‘개그콘서트’는 이수근에게 하나만 해주면 된다. 출연료 3000만 원을 요구한다”고 말해 모두를 놀라게 한다. 이에 이수근 본인마저 당황했다는 ‘출연료 3000만 원’ 발언의 진실과 재판 결과에 관심이 쏠린다.

한편 이수근이 2년 만에 출연하는 개그콘서트는 오는 8일 오후 10시 40분 KBS 2TV에서 방송된다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

