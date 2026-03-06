제베원 3인방, ‘방과후 태리쌤’ 경쾌함 더한다

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)의 석매튜, 김태래, 박건욱이 ‘방과후 태리쌤’의 OST 가창에 참여한다.

‘방과후 태리쌤’ 측은 “오는 3월 8일 일요일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 OST Part 2 제로베이스원 석매튜, 김태래, 박건욱의 ‘오늘은 그냥 GO!’를 발매한다”고 밝혔다.

석매튜·김태래·박건욱은 각각의 음색과 에너지를 자연스럽게 녹여내며 ‘믿고 듣는’ 시너지를 완성했다. 그간 여러 작품의 OST를 통해 작품과 어우러지는 가창력을 보여온 이들이 이번에도 탄탄한 보컬 팀워크를 선보인다.

신곡 ‘오늘은 그냥 GO!’는 한 번 들으면 귀에 맴도는 중독성 강한 멜로디 위에 “고민 없이 떠나자”는 시원한 메시지를 담은 곡이다. 듣는 순간 기분까지 환기시키는 경쾌한 드라이브 송으로, 세 멤버의 청량하고 파워풀한 보컬 시너지가 돋보인다.

앞서 공개된 김태리의 ‘apple scent (Prod. 코드 쿤스트)’에 이어, 제로베이스원 석매튜·김태래·박건욱의 ‘오늘은 그냥 GO!’까지 공개되며 ‘방과후 태리쌤’의 OST 열풍을 이어갈 전망이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

