‘산다라박 저격’ 논란 후…박봄, 침묵 속 셀카 눈길

걸그룹 2NE1 멤버 박봄이 산다라박 관련 발언 논란 이후 처음으로 근황을 전했다.

박봄은 6일 자신의 SNS에 “박봄”이라는 짧은 멘트와 함께 셀피 한 장을 게재했다.

공개된 사진 속 박봄은 단발 헤어스타일에 편안해 보이는 회색 티셔츠 차림으로 카메라를 정면으로 바라보고 있다. 짙은 스모키 아이 메이크업과 붉은 립스틱, 과감한 오버립 메이크업이 눈길을 끌며 특유의 강렬한 분위기를 자아냈다.

특히 이번 게시물은 최근 산다라박 관련 발언 논란 이후 처음 공개된 근황이라는 점에서 관심을 끌었다.

앞서 박봄은 SNS에 산다라박의 마약 투약 의혹을 제기해 논란의 중심에 섰다. 그는 자필로 작성한 장문의 글에서 “박산다라가 마약으로 걸려서 그걸 커버하기 위해 박봄을 마약쟁이로 만들었습니다”라고 주장하기도 했다.

이후 박봄 측은 “건강상 불안정해 발생한 일” 이라며 양해를 구했고, 산다라박은 “마약한 적 없습니다. 그녀가 건강하길 바랍니다”라며 입장을 밝혔다.

그럼에도 박봄은 지난 5일 같은 글을 다시 게재했다가 삭제하며 논란을 이어갔다. 이후 별도의 사과 없이 셀피를 공개하며 자신의 근황을 전했다.

한편 박봄은 지난해 8월 건강상의 이유로 활동을 중단하고 휴식기에 들어갔다. 당시 소속사 측은 의료진의 권고에 따라 충분한 안정이 필요하다고 밝혔다.

