'지방·혈액?' 내 몸에 맞춘 선택은...맞춤 줄기세포 재생 시대

최근 줄기세포 기반 재생의학이 항노화 분야에서 하나의 치료 선택지로 자리 잡으면서 관심의 초점도 조금씩 달라지고 있다. 과거에는 세포 치료 자체에 주목했다면, 이제는 어떤 종류의 세포를 활용하느냐가 더 중요한 기준으로 거론된다. 세포의 기원과 특성에 따라 작용 방식과 적용 가능한 영역이 달라질 수 있기 때문이다.

현재 안티에이징 치료에서 활용되는 대표적인 접근은 크게 두 가지로 나뉜다. 하나는 혈액에서 유래한 성분을 이용하는 자가혈 기반 치료이고, 다른 하나는 지방 조직에서 기질혈관분획(SVF, Stromal Vascular Fraction)을 분리해 활용하는 방식이다. 두 방법 모두 환자 자신의 조직을 이용한다는 점에서 면역 거부 반응 가능성이 낮다는 공통점이 있지만, 작용 기전과 기대 효과에서는 차이가 존재한다.

◆자가혈 기반 치료

자가혈 기반 재생치료는 환자의 혈액을 채취한 뒤 혈소판과 성장인자를 농축해 사용하는 방식이다. 대표적인 예가 PRP료다. PRP는 혈소판에 포함된 다양한 성장인자를 통해 조직 회복을 돕는 원리로 작용하며, 피부 재생이나 탈모 치료, 퇴행성 관절 질환 관리 등 여러 의료 영역에서 활용돼 왔다.

시술 과정이 비교적 단순하고 회복 기간이 짧다는 점도 특징이다. 이 때문에 국소 부위의 조직 회복이나 컨디션 개선을 목적으로 선택되는 경우가 많으며, 최근에는 질환 치료 이전 단계의 관리 목적이나 웰니스 영역에서도 활용 사례가 확대되는 추세다.

전문가들은 자가혈 기반 치료가 체내에 존재하는 회복 인자를 농축해 사용하는 방식이라는 점에서 비교적 안전성이 확보된 접근으로 평가한다. 다만 작용 기전이 성장인자 중심으로 이루어지는 만큼, 광범위한 조직 재생보다는 국소적이고 보조적인 치료에 적합하다는 분석이 제시된다.

◆지방유래 SVF

반면 복부나 허벅지 등 지방흡입 시술로 채취한 지방 조직을 통해 분리되는 SVF는 단일 성분이 아닌 복합적인 세포군으로 구성된다. 중간엽 줄기세포뿐 아니라 혈관내피세포, 면역 관련 세포, 섬유아세포 계열 등 다양한 세포가 포함될 수 있다. 이 때문에 단순히 성장인자를 공급하는 방식이 아니라 세포 간 상호작용을 통해 조직 환경을 개선하는 접근으로 설명된다.

김정은 365mc 강남 지방줄기세포센터 대표원장은 “SVF에는 여러 세포가 포함돼 있으며, 이들이 분비하는 성장인자와 사이토카인이 조직 회복이나 혈관 형성 과정에 관여한다는 연구 보고가 이어지고 있다”며 “최근에는 피부 재생이나 연부 조직 개선뿐 아니라 세포 노화와 관련된 항노화 연구에서도 활용 범위가 확대되는 흐름”이라고 설명했다.

지방 조직은 성체 줄기세포의 중요한 공급원 가운데 하나로 알려져 있다. 일부 연구에서는 지방 조직이 말초혈이나 제대혈보다 상대적으로 높은 농도의 중간엽 줄기세포를 포함할 수 있다고 보고하기도 한다. 또한 비교적 적은 양의 조직 채취로도 충분한 세포 확보가 가능하다는 점이 특징으로 언급된다.

김 원장은 “과거 재생의학이 통증 완화나 회복 보조에 초점이 맞춰져 있었다면, 최근에는 세포 기능 자체를 개선해 조직 환경을 변화시키려는 연구가 늘고 있다”며 “치료 목적이 단순한 관리인지, 구조적 재생인지에 따라 접근 방식은 달라질 수 있다”고 말했다.

