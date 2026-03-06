가정연합 세계선교본부 “日가정연합 항소 기각 결정에 깊은 우려”

효정천원 전경

세계평화통일가정연합 세계선교본부(이하 세계본부)는 일본 도쿄고등법원이 일본 가정연합의 항소를 기각한 데 대해 “깊은 우려와 유감을 표한다”는 입장을 밝혔다.

세계본부는 지난 5일 오후 발표한 입장문을 통해 “각국의 사법 질서를 존중한다”면서도 “민주주의의 기본 가치인 종교의 자유와 적법 절차라는 보편적 원칙이 훼손되어서는 안 된다”고 밝혔다.

세계본부는 이번 사법 절차에 대해 “오랜 법 해석을 임의로 변경하고 이를 소급 적용함으로써 헌법 원칙과 국제 인권 규범에 위배될 수 있다는 점을 일본 가정연합이 일관되게 주장해 왔다”고 설명했다. 이어 “다수의 법률·종교계 전문가들이 1심 판단에 강한 우려를 제기했으며 지난해 10월 유엔인권최고대표사무소(OHCHR)도 국제인권법 위반 가능성을 경고한 바 있다”고 밝혔다. 또 “이번 결정이 과거 사건과 무관하게 삶을 이어온 2세 신도와 가족들에게 ‘사회적 낙인’을 공식화하는 결과가 될 수 있다”며 “법인 해산을 넘어 개별 시민의 삶 전반에 불이익을 가하는 국가적 폭력으로 작용할 가능성도 있다”고 주장했다.

세계본부는 “어떠한 형태의 혐오나 차별도 법과 제도의 이름으로 정당화되어서는 안 된다”며 “이번 법원 판단이 일본 가정연합 신도들에게 더 큰 차별을 불러오지 않을까 우려된다”고 밝혔다. 아울러 “개인의 신앙과 삶의 선택이 존중받는 민주주의의 근간이 훼손되지 않도록 국제사회의 지혜로운 관심과 연대를 요청한다”고 했다.

세계본부는 “하나님 아래 인류 한 가족이라는 비전을 실천하며 전 세계 194개국에서 진행 중인 가정 화합과 평화 정착, 사회적 기여 활동을 지속해 나갈 것”이라며 “각국의 법과 사회적 기준에 부합하는 책임 있는 운영을 통해 인류의 지속 가능한 평화를 위한 활동을 이어가겠다”고 밝혔다.

한편 앞서 일본 도쿄고등법원 2심 판결에 대해 호리 마사이치 가정연합 전 일본협회장은 판결이 종교의 자유를 침해하고 기존 법 해석을 소급 적용한 것이라며 유감을 표했다. 이어 대법원 상고를 준비하겠다고 밝혔다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

