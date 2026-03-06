같은 통증 다른 질환…척추전방전위증·척추분리증·허리디스크 구분은?

척추는 몸의 중심축이다. 위로는 머리를 받치고 아래로는 골반과 연결되며, 신경다발이 지나가는 통로를 보호하는 기둥 역할을 한다. 이 중심축의 정렬이 흐트러지면 통증은 단순히 “근육이 뭉쳤다” 수준에서 끝나지 않는다. 최근 오래 앉아 있는 생활, 구부정한 자세, 운동 부족이 겹치면서 허리 통증을 호소하는 경우가 늘고, 원인 질환도 다양하게 나타난다.

배장호 서울바른세상병원 신경외과 전문의의 도움말로 자세히 알아봤다.

척추전방전위증은 척추뼈(주로 요추)가 정상 정렬에서 벗어나 앞쪽으로 밀려나는 상태로 척추 배열이 무너지는 구조적 문제에 가깝다. 배장호 원장에 따르면 문제가 되는 뼈가 앞으로 빠지면 신경이 눌려 허리 통증이 생기고, 엉치부터 다리로 이어지는 저림이나 당김, 감각 저하가 동반될 수 있다.

그는 “걸을 때 허리가 흔들리는 느낌, 중심이 불안정한 느낌을 호소하는 경우도 많다. 허리를 뒤로 젖힐 때 통증이 도드라지거나 오래 서 있거나 걸을수록 증상이 심해지고 진행하면 보폭이 줄고 다리에 힘이 빠지거나 절뚝거리는 보행 변화가 나타나기도 한다”고 설명했다.

이 질환은 허리디스크나 척추관 협착증으로 오인되기 쉽다. 허리 통증과 다리 증상이 겹치기 때문이다. 디스크는 추간판이 튀어나와 신경을 누르고, 협착증은 신경이 지나가는 공간이 좁아져 압박이 생긴다.

척추분리증은 전방전위증과 연결되는 경우가 많다. 분리증은 척추뼈 일부가 반복 스트레스나 선천적 취약성으로 약해져 끊어지거나 금이 간 상태에 가깝고, 불안정성이 누적되면 뼈가 앞으로 미끄러지며 전방전위증으로 이어질 수 있다. 초기에는 증상이 뚜렷하지 않아 방치되기 쉬워, 허리 통증이 반복된다면 정확한 진단이 중요하다.

배장호 원장은 “진단은 X-ray로 척추 정렬과 전위 정도, 불안정성을 확인한다. 신경 증상이 두드러지거나 협착증·디스크가 의심될 때는 MRI가 필요하다”고 말했다.

MRI는 신경 압박 정도와 연부조직, 디스크, 협착 여부를 확인하는 데 도움이 된다. 같은 허리 통증이라도 원인이 다르면 치료 방향이 달라진다.

치료는 단계적으로 접근한다. 초기에는 약물·주사·물리치료 같은 보존적 치료로 통증을 가라앉히고 허리 부담을 줄이는 것이 우선이다. 핵심은 통증이 줄었다고 끝내지 않고 척추를 버티는 힘을 만드는 것이다. 바른 자세와 코어 근력 강화가 도움이 된다. 플랭크, 브릿지 같은 운동이 척추 지지력을 키우는 데 유용하다. 통증이 심할 때는 무리한 운동을 피하고 상태에 맞는 강도 조절이 필요하다.

보존적 치료로도 통증이 지속되거나 신경 압박으로 다리 힘이 빠지면 시술이나 수술을 고려한다. 척추내시경 수술은 절개를 줄이고 압박 부위를 선택적으로 치료해 신경 통로를 확보하는 방법이다. 전위가 크고 불안정성이 뚜렷하면 고정 수술이 필요할 수 있다. 치료 목표는 통증 완화뿐 아니라 정렬과 불안정성 개선, 신경 압박 해소에 있다.

수술 후에는 무거운 물건을 들거나 허리를 비트는 동작, 장시간 앉는 자세를 피해야 한다. 걷기는 도움이 되지만 시간을 급격히 늘리면 통증이 올라올 수 있어 점진적으로 늘리는 것이 안전하다.

배장호 원장은 “예방의 핵심은 과부하를 줄이고 중심축을 지지하는 근육을 유지하는 것이다. 오래 앉아 있다면 중간중간 일어나 걷고, 과신전 자세를 피하며 복부·둔근을 쓰는 코어 운동을 꾸준히 해야 한다”고 조언했다.

이어 “척추에 느껴지는 통증은 단순환 통증이 아닐 수 있기에 영상검사로 원인을 확인하고 단계적으로 치료해야 한다”라며 “다리 힘이 빠지거나 보행이 흔들리는 신경 증상이 있다면 치료 시기를 놓치지 말아야 한다”라고 강조했다.

