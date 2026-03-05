짐빔, ‘광고퀸’ 장원영 9개 브랜드 세계관 대통합… ‘업계 최초’

짐빔이 광고퀸 아이브 장원영의 세계관을 한데 모은 특별한 캠페인을 선보인다.

산토리 글로벌 스피리츠의 글로벌 버번 위스키 브랜드 짐빔(Jim Beam)이 그룹 아이브(IVE)의 멤버 장원영과 함께, 기존의 틀을 벗어난 새로운 방식의 브랜드 통합 광고 캠페인을 공개한다.

이번 캠페인 ‘원영의 꿈’은 다양한 브랜드의 모델로 활약하며 ‘광고퀸’으로 자리매김한 장원영을 중심으로, 여러 브랜드가 한자리에 모여 협업하는 이색적인 프로젝트로 기획됐다. 짐빔은 장원영의 독보적인 브랜드 영향력에 주목해, 그녀가 모델로 활동 중인 브랜드 중 총 9개 브랜드사가 참여하는 통합 광고 캠페인을 성사시켰다.

프로젝트에는 짐빔을 포함해 ▲아이더 ▲타미 진스 ▲어뮤즈 ▲데싱디바 ▲케라스타즈 ▲메디큐브 에이지알 ▲다이슨 ▲우리은행 총 9개 브랜드가 참여한다. 단일 브랜드 중심의 기존 광고 틀을 깨고, 공통 모델인 장원영을 매개로 서로 다른 산업군의 브랜드를 하나의 콘텐츠로 연결해 눈길을 모은다.

캠페인의 핵심 메시지는 “함께 즐길 짐빔 됐어?”다. 각 브랜드 고유의 개성과 이미지를 유지하면서도 짐빔을 매개로 협업하여, 브랜드 간의 경계를 허물고 소비자에게 통합된 즐거운 경험을 전달한다. 또한, 장원영의 다채로운 매력이 각기 다른 브랜드 스토리와 만나 펼쳐지는 재미있고 호기심을 자극하는 상황들을 감각적인 영상미로 담아내어 젊은 소비자층의 공감을 이끌어낼 계획이다.

해당 광고 콘텐츠는 짐빔 공식 인스타그램 채널을 통해 순차적으로 공개됐다. 각 브랜드의 색깔을 살린 에피소드와 장면들을 시리즈 형태로 선보이며 캠페인에 큰 관심을 불러일으켰으며, 금일 저녁 풀 버전 공개와 함께 그 화제성을 이어갈 전망이다.

산토리 글로벌 스피리츠 관계자는 “장원영이라는 공통의 연결고리를 통해 여러 브랜드가 함께하는 새로운 형태의 캠페인을 기획하게 됐다”며 “브랜드 간 경계를 넘어선 협업을 통해 소비자에게 더욱 즐겁고 신선한 경험을 전달하고자 했다”고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]