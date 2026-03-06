‘가성비 전쟁’ 무한리필 맛집, 어디까지 가봤니?

고물가 시대, 외식이 더는 가볍지 않은 선택이 된 요즘. 치킨과 생맥주까지 무한으로 제공되는 한식 뷔페, 갓 구운 빵을 마음껏 즐길 수 있는 빵집, 그리고 매일 40여 가지 중화요리를 무제한으로 먹을 수 있는 중식당 등. 좋은 가성비로 시선을 끄는 곳이 있다. 이를 위해 새벽마다 발품을 팔아 시장과 마트를 돌며 신선하고 좋은 식재료를 가져오는 노력을 아끼지 않는다. 가격은 낮췄지만, 좋은 음식을 제공하기 위해 애쓰는 이들의 치열한 하루가 오는 7일 밤 9시 EBS ‘극한직업’에서 공개된다.

◆매일 바뀌는 11가지 요리, 9500원 한식 무한리필

1만 원도 안 되는 9500원에 매일 바뀌는 주요리 4가지와 밑반찬까지 더해 총 11가지 음식을 뷔페식으로 자유롭게 즐길 수 있는 이곳. 거기에 덤으로 치킨과 생맥주까지 먹을 수 있어 하루 평균 600~700명의 손님이 찾아온다고. 저렴한 가격으로 신선한 음식들을 제공하기 위해 매일 새벽 시장을 돌며 발품을 파는 사장님은 재료 준비를 마치면 곧바로 대용량 조리를 시작한다.

700인분이 넘는 음식을 준비해야 하는 만큼 조리 과정도 만만치 않다. 펄펄 끓는 대형 솥 앞을 지키는 일은 그야말로 더위와의 전쟁이다. 한겨울에도 에어컨을 켜고 일할 정도다. 일이 지치고 힘들지만, 손님들이 맛있게 먹는 모습을 통해 보람을 느낀다는 이들의 이야기를 들어본다.

◆빵으로 채우는 한 끼, 무제한 빵 뷔페의 매력 속으로

매주 금, 토, 일 9시 30분부터 12시까지, 무제한으로 빵을 즐길 수 있는 일산의 한 빵집! 이곳은 9900원이라는 가격에 음료 한 잔만 시키면, 따끈한 빵을 무제한으로 즐길 수 있다고 한다. 매장에서 매일 직접 구워내는 130여 종의 빵 가운데 30종 이상이 뷔페에 오른다. 샐러드와 토스트, 잼, 치즈, 수프까지 더해져 한 끼 식사로 즐길 수 있다는 소식.

이를 위해 새벽 4시에 출근해 반죽을 준비하고, 발효시키고 굽는 것을 거쳐 하루 7000여 개의 빵을 만들어 낸다. 오븐은 쉴 틈 없이 돌아가고, 그렇게 완성된 빵들이 매장과 뷔페를 채운다. 사람들이 다양한 빵을 맛볼 수 있게 하고, 빵 뷔페를 통해 상표 가치를 높이는 것이 목적이라는 사장님. 손님들에게 제공할 맛있는 빵을 만들기 위해 구슬땀 흘린다.

◆14900원에 느낄 수 있는 불맛의 향연

요즘 짜장면, 짬뽕 한 그릇의 가격만 1만원에 가깝지만, 이곳에선 궈바오러우와 유산슬, 어향가지, 양장피 등 무려 중화요리 약 40종을 무한으로 즐길 수 있다. 가격은 1만4900원. 단품으로 주문하면 만만치 않은 중화요리를 한자리에서 모두 맛볼 수 있다는 점에서 손님들의 발길을 붙잡고 있다.

가격의 비결은 효율적인 운영 방식에 있다는 후문. 셀프서비스로 인건비를 줄이고, 음식을 한 번에 대량으로 만들기보다 소량씩 조리해 재료 손실을 최소화했다. 손은 더 가지만 맛과 가격은 놓치지 않기 위해 분주하게 움직이는 중식당 현장을 찾아가 본다.

