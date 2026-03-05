트와이스 정연, 확 달라진 턱선…“이 정도였어?” 물오른 비주얼 눈길

사진 = 정연 SNS 계정

그룹 트와이스 멤버 정연이 한층 물오른 미모로 근황을 전했다.

정연은 5일 자신의 SNS에 별다른 설명 없이 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 = 정연 SNS 계정

공개된 사진에는 대기실에서 메이크업을 받고 있는 정연의 모습이 담겼다. 한층 날렵해진 턱선과 또렷해진 얼굴선으로 인형 같은 비주얼을 자랑했다.

특히 푸른빛 컬러 렌즈를 착용해 신비로운 분위기를 더하며 시선을 끌었다. 메이크업을 마친 뒤에는 차분한 표정으로 셀피를 남기며 무대에 오르기 전 여유로운 순간을 공유했다. 또렷한 이목구비와 작은 얼굴, 한층 슬림해진 비주얼이 돋보이며 팬들의 관심을 모았다.

최근 다이어트에 성공한 정연은 데뷔 시절을 떠올리게 하는 동안 미모로 눈길을 끌었다. 늘씬해진 몸매와 특유의 사랑스러운 매력이 더해지며 한층 밝아진 분위기를 자아냈다.

앞서 정연은 2020년 목 디스크 치료 과정에서 스테로이드 약물을 복용하면서 부작용으로 체중 변화가 있었다고 알려진 바 있다.

한편, 정연이 속한 트와이스는 지난 1월 밴쿠버를 시작으로 여섯 번째 월드투어 ‘디스 이즈 포(THIS IS FOR)’를 진행하며 전 세계 팬들과 만나고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]