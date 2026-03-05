전유경·박수정 A매치 데뷔골 신고…신상우호, 필리핀 3-0 완파! 女 아시안컵 8강행 조기 확정

여자축구 전유경. 사진=대한축구협회 제공

2연승을 달린 신상우호가 2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 아시안컵 8강 진출을 조기 확정했다.

신상우 감독이 이끄는 여자대표팀은 5일 호주 골드코스트 스타디움에서 열린 대회 조별리그 A조 2차전에서 필리핀을 3-0으로 이겼다. 2연승이다. 지난 2일 이란과 1차전에서도 3-0으로 승리했다. 승점 6을 기록해 조 선두를 달렸다. 8일 예정된 호주와의 조별리그 최종전 결과와 상관없이 최소 조 2위를 확보해 8강 진출을 확정했다.

이번 대회는 총 12개 팀이 3개 조로 나뉘어 조별리그를 치른 뒤 각 조 1, 2위와 조 3위 중 성적이 좋은 상위 2개 팀이 8강 토너먼트에 올라 우승 팀을 가린다. 4강 진출팀과 8강 탈락 팀 중 플레이오프 승리팀 등 총 6개 팀이 2027 국제축구연맹(FIFA) 브라질 여자월드컵 출전권을 획득한다.

변화와 함께 출발했다. 지난 이란전과 비교해 3명을 제외한 나머지 멤버가 모두 바뀌었다. 골키퍼 김민정, 수비수이자 주장 고유진(이상 인천 현대제철) 그리고 미드필더 문은주(화천KSPO)만 그대로 나왔다.

최전방에는 전유경(몰데FK)을 세우고 공격 2선에는 박수정(AC밀란), 김신지(레인저스WFC), 문은주, 손화연(강진WFC)이 포진했다. 수비형 미드필더는 정민영(오타와래피드FC)이 맡았다. 포백 수비진은 추효주(오타와 래피드), 고유진, 이민화(화천KSPO), 김진희(경주한수원)로 이뤄졌고, 골문은 변함없이 김민정이 책임졌다.

여자축구 박수정. 사진=대한축구협회 제공

시작부터 공격을 몰아쳤다. 한국은 전반 12분 전유경의 선제골로 포문을 열었다. 박수정의 패스를 받은 전유경은 수비수를 제친 뒤 왼발 슈팅으로 골망을 갈랐다. 지난해 6월2일 콜롬비아와 평가전에서 데뷔한 전유경은 3경기 만에 데뷔골을 신고했다.

기세를 이었다. 한국은 3분 뒤 박수정이 한 골을 더 추가하며 달아났다. 박수정의 A매치 데뷔골이다. 후반에도 경기를 주도했다. 후반 11분 문은주가 쐐기골을 터트렸다. 일찌감치 잡은 승기에 한국은 교체 카드를 활용하며 실점 없이 여유롭게 경기를 마쳤다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]