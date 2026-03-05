‘왕사남’ 흥행 덕 볼까…장항준 ‘리바운드’ 재개봉

리바운드 포스터.

장항준 감독이 영화 ‘왕과 사는 남자’로 흥행질주를 하고 있는 가운데 전작인 ‘리바운드’를 다시 극장에 건다.

왕사남 제작사 BA엔터테인먼트의 장원석 대표는 지난 4일 SBS 파워FM 배성재의 텐 녹화에서 “리바운드가 오는 4월5일 개봉 3주년을 맞는다”며 “이를 기념해 작게나마 재개봉을 계획하고 있다”고 밝혔다.

2023년 개봉한 리바운드는 2012년 전국 대회 결승 진출이라는 기적을 만들어낸 부산중앙고 농구부의 실화를 바탕으로 한 영화다. 아무도 주목하지 않던 최약체 농구부가 신임 코치와 단 6명의 선수들과 함께 만들어낸 8일간의 도전을 그렸다.

장항준 감독이 연출을 맡았고, 그의 아내이자 스타 작가 김은희가 각색에 참여한 작품이다. 하지만 관객 수 약 70만 명에 그치며 아쉬운 흥행 성적을 남겼다.

지난달 4일 개봉한 왕과 사는 남자가 1000만 관객을 앞둔 상황에서 리바운드가 재개봉 소식을 전하자 영화 팬들은 환호했다. “분위기 좋을 때 다시 보는 것도 괜찮다”, “그때 놓쳤는데 이번에 봐야겠다” 등 반응을 보이고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]