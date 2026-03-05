100만 유튜버 안성재 셰프 꾸미기 합성짤…“제일 뿜은 건 백설공주”

안성재 셰프가 ‘안성재 꾸미기’를 언급하고 있다. 사진 출처=유튜브 채널 ‘셰프 안성재 Chef Sung Anh’ 영상 캡처

“백설 공주가 가장 재밌더라.”

지난 4일 유튜브 채널 ‘셰프 안성재 Chef Sung Anh’에는 오픈 1주년 및 100만 구독자 달성 기념 Q&A 영상이 업로드됐다. 이 채널은 현재 125만 명의 구독자를 보유하고 있다.

해당 영상에서 안성재 셰프는 구독자들이 보낸 다양한 질문에 답변하며 이전 화제가 되었던 ‘두바이 딱딱 강정’의 A/S를 진행했다.

‘두바이 딱딱 강정’은 2025년 12월 24일 공개된 영상에서 안성재 셰프가 자녀의 요청으로 ‘두바이 쫀득 쿠키’를 자신의 스타일로 만들면서 화제가 된 요리다. 현재 해당 영상은 조회 수 555만1515회를 기록 중이다. ‘쫀득하지도 않고 쿠키도 아니다’라는 이유로 누리꾼들이 붙여 준 이름이다.

안성재 셰프는 그때 만들었던 요리의 설욕전을 진행하며 이번에는 비슷한 모양이지만 딱딱하지 않은 쿠키를 만들었다. 더불어 “셰프님의 생애 첫 요리가 궁금하다”, “두딱강 댓글 보고 어떤 생각이 들었냐”, “어린 시절 이야기가 궁금하다” 등 팬들의 질문에 성실히 답변했다. 질문 답변 중에는 미군 시절 팔씨름을 하다 팔이 부러진 이야기, 이라크 파병 비하인드, 신체 스펙 등을 공개하기도 했다.

그중 누리꾼들의 관심을 끈 것은 바로 이른바 ‘안성재 꾸미기’다.

커뮤니티에서 넷플릭스 오리지널 요리 예능 서바이벌 프로그램 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁’에 출연한 안성재 셰프를 캡처한 이미지에 한 누리꾼이 “난 이번 시즌 저 셔츠가 불호”라는 댓글을 달았다. 이에 많은 누리꾼이 공감하며 셔츠의 색을 바꾸거나 다른 수트를 입히는 등의 합성된 이미지를 가져왔고, 점점 더 다양한 의상을 합성한 이미지가 공개되며 화제가 됐다. 아이언맨 슈트, 산타 복장, 수술복, 해리포터 교복 등을 합성한 재치 있는 이미지가 주목을 받았다.

안성재 셰프는 해당 영상에서 “음료를 마시고 있다가 뿜었다”며 “나 성공했구나!”라는 유쾌한 반응을 보였다. 각종 의상이 합성된 이미지를 보고 가족들도 즐거워했다. 안성재 셰프 역시 “너무 재밌었다”, “우울할 때 보려고 캡처해 뒀다”고 말해 웃음을 자아냈다. 특히 가장 마음에 드는 안성재 꾸미기가 무엇인지 묻는 제작진의 질문에 안성재 셰프는 ‘백설 공주’가 가장 재미있었다고 답하며 감사를 전했다.

‘흑백요리사’ 시리즈에 심사위원으로 출연하며 대중적 인지도를 높인 안성재 셰프는 2023년 한국에서 유일하게 미셸린 3 스타 레스토랑으로 등극한 ‘모수 서울’의 오너 셰프다.

