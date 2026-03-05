높아진 마운드, 절묘한 운영까지…다크호스로 떠오른 호주

사진=AP/뉴시스

만만히 봐선 안 된다.

호주가 이번에도 다크호스로 떠올랐다. 5일 일본 도쿄돔에서 열린 대만과의 ‘2026 월드베이스볼클래식(WBC)’ 1차전서 3-0으로 승리했다. 당초 객관적 전력에서 열세에 있다는 평가를 받았던 상황. 세계야구소프트볼연맹(WBSC) 랭킹에서도 11위로, 대만(2위)보다 낮다. 심지어 이날 경기장엔 대만팬들이 장악, 일방적인 응원전을 펼쳤다. 그럼에도 값진 승리를 따냈다.

호주표 마운드 힘을 엿볼 수 있는 시간이었다. 좌완 투수 셋을 차례로 투입해 단 1점도 내주지 않았다. 경기 내용도 깔끔했다. 9이닝 동안 3개의 피안타, 3개의 사사구만을 내줬을 뿐이다. 선발 알렉산더 웰스(3이닝 1볼넷 6탈삼진 무실점)를 비롯해 잭 오러플린(3이닝 2피안타 2탈삼진 무실점) 존 케네디(3이닝 1피안타 1탈삼진 무실점) 모두 제 몫을 톡톡히 해냈다.

절묘한 마운드 운용이 눈에 띄었다. WBC는 선수 보호를 위해 투구 수를 제한하고 있다. 규정 상 50구 이상을 던진 투수는 다음 경기에 나설 수 없다. 호주는 이를 잘 활용했다. 세 명의 투수 모두 50개를 넘기지 않았다. 웰스가 46개, 오러플린은 44개, 케네디는 41개 던졌다. 30개 이상을 던진 만큼 하루 휴식을 취해야 하지만, 8일 일본전, 9일 한국전 등엔 문제없다.

호주는 2023 WBC서도 반전을 꾀했다. 한국에 1차전 패배를 안긴 것은 물론, 이를 바탕으로 조별리그 통과에 성공했다. 17년 만의 8강을 노리는 한국 입장에선 반드시 넘어야 할 상대다. 지난해 열린 두 차례 평가전서 모두 승리를 거두며 한 수 위 전력을 뽐냈지만, 단기전에선 앞을 내다보기 어렵다. 1차전에서 호주가 보여준 모습은 예년보다 한층 단단해진 경기력이었다.

도쿄(일본)=이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

