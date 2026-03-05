아이브 리즈, 강남과 깜짝 듀엣…유튜브 350만뷰 터졌다

사진 = 유튜브 채널 ‘동네친구 강나미’

그룹 아이브(IVE) 멤버 리즈가 매력적인 음색과 고퀄리티 듀엣 무대로 글로벌 팬들의 마음을 사로잡았다.

리즈는 최근 유튜브 채널 ‘동네친구 강나미 [Kangnami]’를 통해 강남과 함께한 커버 영상을 공개했다.

이날 리즈는 블랙 슈트 착장으로 강남과 함께 일본 유명 애니메이션 ‘극장판 체인소 맨: 레제편’ OST ‘JANE DOE(제인 도)’ 듀엣을 선사했다. 리즈는 맑고 섬세한 가창력으로 곡을 소화하며, 노래 속 화자의 감정과 서사를 자신만의 감성으로 풀어내 시선을 끌었다.

특히 리즈 특유의 단단하고 청아한 음색과 진성과 가성을 자유자재로 넘나드는 스킬, 섬세한 표정 연기가 쓸쓸한 정서를 극대화하며 깊은 여운을 전했다. 리즈의 부드러운 목소리에 강남의 힘 있는 보컬이 더해져 매력적인 케미스트리를 완성하며 원곡과는 또 다른 감동을 선사했다.

또한 두 사람의 섬세한 감정 표현이 가사에 몰입도를 높였고, 클라이맥스로 향할수록 극대화되는 보컬 시너지가 리스너들에게 깊은 울림을 안겼다. 해당 영상은 공개 이후 뜨거운 반응 속에 350만 뷰를 돌파하며 꾸준한 사랑을 받고 있다.

‘JANE DOE’는 일본 가수 요네즈 켄시와 우타다 히카루의 듀엣곡으로, 애니메이션 영화 ‘극장판 체인소 맨: 레제편’의 엔딩을 장식하며 국내외 팬들에게 많은 사랑을 받았다.

한편, 리즈가 속한 아이브는 지난달 정규 2집 'REVIVE+(리바이브 플러스)'를 발매했으며, 현재 더블 타이틀곡 'BLACKHOLE(블랙홀)'로 활발한 활동을 이어가고 있다.

