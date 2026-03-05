구혜선, 고가 헤어롤 ‘쿠롤’ 논란에 “플라스틱 80% 없애”

구혜선 SNS 캡처.

배우 구혜선이 직접 개발한 휴대용 헤어롤 쿠롤에 대한 가격 논란에 대해 해명했다.

구혜선은 5일 자신의 SNS를 통해 “쿠롤은 기존 둥근 헤어롤과 다르게 80% 이상의 플라스틱을 없앤 제품”이라며 시중에 판매되고 있는 제품들과 다른점을 설명했다.

그는 “둥근 헤어롤이 머리카락에 엉켜 오염되는 데 비해 쿠롤은 펼쳐서 머리카락을 쉽게 제거할 수 있으며 자가복원 된다. 내구성이 좋아 영구적 사용 또한 가능한 제품”이라고 말했다.

가격 논란에 대해선 “첫 제조 수량이 많지 않아 원가가 높고 이러한 이유로 현재는 가격이 높은 편”이라면서도 “차츰 할인 이벤트 등을 통해 소비자가 구매에 부담을 갖지 않도록 제공할 계획”이라고 밝혔다.

구혜선이 개발에 참여한 휴대용 헤어롤 쿠롤은 1개당 1만원이 넘는 가격으로 판매되고 있다. 그러나 시중에서 판매되는 헤어롤이 대부분 수백원에서 천원대 수준인 만큼 온라인상에서 가격 적정성 논란이 제기됐다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

