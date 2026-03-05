블랙핑크 지수, 파리서 뽐낸 완벽 몸매…크롭 니트 사이 ‘탄탄 복근’ 눈길

사진 = 지수 SNS 계정

블랙핑크 멤버 지수가 프랑스 파리에서 근황을 전하며 독보적인 존재감을 드러냈다.

지수는 4일 자신의 SNS에 “반짝반짝 에펠탑 오랜만”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했습니다.

사진 = 지수 SNS 계정

사진 = 지수 SNS 계정

사진 = 지수 SNS 계정

사진에는 프랑스 파리를 찾은 지수가 숙소 내부에서 다양한 포즈를 취하는 모습이 담겼다. 지수는 베이지색 크롭 니트에 브라운 컬러 카고 팬츠를 매치한 캐주얼한 스타일을 선보이며 편안하면서도 세련된 분위기를 연출했다.

특히 짧은 상의 사이로 드러난 탄탄한 복근이 시선을 사로잡았다. 군살 없이 잘록한 허리 라인과 탄탄한 복근은 평소 꾸준한 자기 관리로 완성한 건강미를 보여줬다.

사진 = 지수 SNS 계정

또한 지수는 실내 계단 난간에 기대 환하게 웃거나 복도 조명 아래에서 카메라를 바라보는 등 자연스러운 매력을 발산했다. 장난스럽게 혀를 내밀거나 머리카락을 넘기는 모습에서는 특유의 청순하면서도 사랑스러운 분위기가 돋보였다.

한편 지수는 3월 6일 공개되는 넷플릭스 새 시리즈 ‘월간남친’에서 주연을 맡았다. 이 작품은 현실에 지친 웹툰 PD ‘미래’가 가상 연애 시뮬레이션을 체험하게 되면서 벌어지는 이야기를 그린 로맨틱 코미디다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

