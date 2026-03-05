블라, 숲세권 라이브 단독 공연 ‘전석 매진’ 성료…새 EP 전곡→미야오 커버 무대

싱어송라이터 블라(blah)가 전석 매진 속 가장 선명한 하루를 관객들에게 선물했다.

블라는 지난달 28일 서울 문래동 숲세권 라이브에서 단독 공연 '숲세권 라이브 : 블라 단독 공연 'Daylily''(데이릴리)를 개최했다.

'Daylily'는 도시 속 작은 울림을 전하는 단독 공연으로, 블라표 아름다운 음악으로 관객들에게 깊은 여운과 울림을 안겼다.

이날 블라는 '웃음을 지어도', '여전히', '나무', '어쩌면 난' 등 대표곡으로 가득 채운 세트리스트로 현장을 따뜻하게 물들였다. 블라의 감성적인 보컬에 기타, 베이스, 드럼 등 다양한 악기 사운드가 더해져 몰입감을 배가했다.

특히 블라는 최근 발매한 네 번째 EP 'Normal Life(노말 라이프)'의 타이틀곡 'Youth(유스)'를 포함한 전곡 무대를 펼쳤다. 블라 특유의 섬세하면서도 담백한 보컬로 평범함을 새롭게 정의한 앨범의 메시지를 또렷하게 전했다.

블라는 또한 걸그룹 미야오의 'BURNING UP(버닝업)'을 재해석한 깜짝 커버 무대로 색다른 매력을 발산해 현장 분위기를 최고조로 끌어올렸다.

블라는 네 번째 EP 'Normal Life'의 전곡 작사, 작곡, 편곡은 물론 악기 연주에도 직접 참여하며 싱어송라이터로서의 음악적 역량을 다시 한번 입증했다. 해당 피지컬 앨범은 이번 단독 공연 현장에서 만나볼 수 있어 팬들의 관심을 모았다.

