김혜수, 대만 팬 선물에 미소…글로벌 인기 인증

배우 김혜수가 대만 팬들의 사랑에 대한 감사의 마음을 전했다.

김혜수는 5일 소셜미디어에 "내 대만 친구들 고마워요(Thank you. My Taiwanese friends)"라는 글과 함께 사진을 올렸다.

사진에는 김혜수의 차기작인 쿠팡플레이 새 시리즈 '지금 불륜이 문제가 아닙니다' 촬영장에 도착한 커피차 선물들이 담겼다.

대만 팬들은 한국어로 "지치고 힘들 때 대만 팬들이 힘을 충전해 드릴게요"라고 메시지를 보냈다.

김혜수는 팬들이 준비한 배너 앞에서 미소를 지으며 인증샷을 남겼다.

'지금 불륜이 문제가 아닙니다'는 행복한 가정을 팔아온 인기 인플루언서 부부와 진흙탕 이혼 소송 중인 이웃집 의사 부부가 불륜조차 하찮아지는 감당 불가한 비밀로 얽히면서 벌어지는 이야기를 그린 블랙코미디다.

김혜수는 더 큰 성공에 목마른 인테리어 회사의 CEO이자 인기 인플루언서 경희 역을 맡았다. 조여정, 김지훈, 김재철과 호흡을 맞춘다.

'지금 불륜이 문제가 아닙니다'는 올해 공개 예정이다.

