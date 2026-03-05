신현빈, 태국에서 포착된 반전 뒤태…수영복 자태에 시선 집중

사진 = 신현빈 SNS 계정

배우 신현빈이 여유로운 여행 근황을 공개했다.

신현빈은 4일 자신의 SNS에 “feb 2026”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 = 신현빈 SNS 계정

사진 = 신현빈 SNS 계정

공개된 사진에는 태국에서 여유로운 시간을 보내고 있는 신현빈의 모습이 담겼다. 편안한 캐주얼 차림에 캡 모자를 눌러쓴 그는 태국 거리를 천천히 거닐며 여행의 순간을 만끽하고 있다. 꾸밈없는 차림에도 불구하고 밝은 미소와 자연스러운 분위기가 어우러지며 한층 편안하고 여유로운 매력을 드러냈다.

또 다른 사진에서는 수영을 즐기며 휴식을 보내는 모습도 공개됐다. 등 라인이 깊게 수영복을 입은 채 책을 읽고 있는 그의 뒷모습이 시선을 사로잡는다. 군더더기 없는 탄탄한 라인과 자연스럽게 드러난 건강미가 어우러지며 세련된 분위기를 더했다.

한편, 신현빈은 올해 개봉 예정인 영화 ‘군체’(감독 연상호)에 출연한다. 해당 작품은 정체불명의 감염 사태로 봉쇄된 건물 안, 고립된 생존자들이 예측할 수 없는 형태로 진화하는 감염자들에 맞서 벌이는 사투를 그린 작품이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]