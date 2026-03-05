김희철, 젠지 키키 앞에서 ‘밈 화석’ 등극? 웃음 터진 현장 (‘김희철의 추카추카추’)

사진 = 유튜브 채널 ‘김희철의 추카추카추’

그룹 키키(KiiiKiii)가 ‘김희철의 추카추카추’에 출연한다.

5일 공개되는 ‘김희철의 추카추카추’에는 5세대 대세 걸그룹 키키가 출연해 ‘404(New Era)’ 열풍의 정점을 찍을 예정이다.

키키는 화제의 ‘404(New Era)’ 무대부터 ‘I DO ME’, ‘DANCING ALONE’ 등 키키의 대표곡을 선보이며, 관객과의 초근접 거리에서도 자연스럽게 호흡하는 등 차세대 무대 장인의 면모를 보여줬다는 후문이다.

이어진 토크에서도 키키는 통통 튀는 젠지 토크로 MC 김희철을 쥐락펴락하며 현장을 빵터지게 했다고 전해진다. MC 김희철은 키키 막내 키야의 부친과 동갑이라고 언급하며 현장의 모두를 놀라게 했다는 후문이다.

또한 ‘고요 속의 몸짓’ 게임에서는 열정 넘치는 키야와 엉뚱 매력 뽐낸 수이의 대비되는 예능감, 그리고 한 멤버의 예상치 못한 돌발 행동(?)으로 MC마저 두손 두발을 다 들었다고 전해져 어떤 비하인드가 있을지 궁금증을 자아낸다.

키키의 예능감 넘치는 토크와 차세대 무대 장인 모먼트는 김희철의 추카추카추 14회를 통해 확인할 수 있다.

한편, ‘김희철의 추카추카추’ 14회는 3월 5일(목) 오후 6시 공개된다. ‘김희철의 추카추카추’는 슈퍼주니어의 우주대스타 김희철이 호스트로 나서, 축하가 필요한 관객들을 초대해 게스트와 함께 특별한 시간을 보내는 유튜브 음악 예능 프로그램이다. 매주 목요일 오후 6시에 에피소드가 공개된다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

