250만 유튜버 빠니보틀 한 달 만에 새로운 영상…아프리카 여행 시작

254만 구독자를 보유한 여행 유튜브 크리에이터 빠니보틀이 아프리카 여행을 시작하며 한 달 만에 영상을 올렸다.

5일 유튜브 채널 ‘빠니보틀 Pani Bottle’에 새로운 영상이 올라왔다. 마지막 영상이 지난 1월 30일이었던 만큼 팬들의 반응이 뜨겁다. 특히 지난 영상이 유튜버 ‘최고민수’와 함께 떠난 여행이었던 까닭에 혼자만의 여행으로 돌아온 일명 ‘혼자보틀’에 반가움을 드러냈다.

약 80개국을 여행한 빠니보틀은 “어쩌다 보니까 아프리카를 그렇게 많이 가지 않았다”며 카보베르데를 시작으로 아프리카 여행을 떠났다. 카보베르데는 아프리카 대륙 서쪽에 있는 작은 섬나라다. 특히 2025년 10월 13일 사상 처음으로 월드컵 본선에 진출해 화제가 된 바 있다. 파리와 리스본을 경유해 카보베르데에 도착한 빠니보틀은 유명한 시장을 방문하거나 화산섬에 있는 ‘차 다스 칼데이라스’ 마을에서 산을 타는 등 다양한 풍경과 체험을 영상에 담았다.

누리꾼들은 “이게 빠니보틀이지”, “너무 소중하다”, “너무나 보고 싶었다”, “예전 영상 기억난다”등의 댓글로 환영을 보냈다. 이후 이어질 아프리카 여행 영상에도 기대가 상승하고 있다.

여행 유튜버이자 방송인 빠니보틀은 2015년 여행 관련 영상 업로드를 시작으로 세계 각지를 여행하며 한국 여행 유튜버 중 구독자 수 1위를 달성했다. 2022년 MBC 여행 예능 ‘태어난 김에 세계일주’로 방송인으로 활동을 넓혔다.

